Близько шести мільйонів українців не оновили свої дані в ТЦК, заявив нардеп

Виписка повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

На сьогодні в Україні налічується близько шести мільйонів військовозобов'язаних українців, які не оновили свої дані в ТЦК. Ці люди краще будуть сплачувати штрафи та переховуватись, ніж йти на фронт.

Про це в етері "Радіо Свобода" заявив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Олександр Федієнко.

Читайте також:

Чому в Україні так багато ухилянтів

На думку депутата, невідомо який закон ще треба прийняти, щоб мотивувати ці шість мільйонів оновити свої дані, адже поки вони ховаються, їхніх дружин та дітей захищають інші. Він також висловив думку, що економічне бронювання є несправедливим.

"Люди, які мають гроші, не воюють, а ті, хто не має — воюють", — зазначив нардеп.

Член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони й розвідки виступив і проти "бусифікації". Він нагадав громадянам, що вони можуть особисто йому через звернення доповідати про випадки перевищення своїх повноважень співробітниками ТЦК та СП.

Нагадаємо, 11 жовтня працівники ТЦК влаштували облаву біля Палацу спорту у Києві, де проходив концерт гурту "Океан Ельзи". Близько 50 військових перевіряли документи чоловіків, які були на заході.

Після цього в мережі знову масово почали продавати квитки на наступні квитки "Океан Ельзи". Через це деякі українці звинуватили фронтмена групи у співпраці з військовими.