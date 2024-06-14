Мобилизация в Украине — еще одну категорию мужчин обязали прибыть в ТЦК

Мужчины призывного возраста в ТЦК. Фото: АрміяInform

Еще в мае этого года в Украине вступило в силу постановление Кабинета Министров, которое обязывает призывников, достигших 25-летнего возраста, прибыть в ТЦК и СП. Такие лица должны будут пройти ВВК и встать на военный учет военнообязанных.

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О деталях такого требования рассказываем далее в нашем материале.

Заметим, речь идет о постановлении Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024, которое вступило в силу 18 мая 2024 года.

Мужчины, достигшие 25-летнего возраста, должны поменять приписное удостоверение на новый документ

Призывники, достигшие 25-летнего возраста, должны явиться в ТЦК и СП для замены приписного свидетельства. Вместо этого им могут выдать либо военный билет, либо временное удостоверение военнообязанного.

Такие мероприятия обеспечивают актуализацию военного учета и предоставление необходимых документов для дальнейшего прохождения службы или других воинских обязанностей.

Военный билет в Украину. Фото: google.com

Обязательное прохождение военно-врачебной комиссии

Перед тем как заменить свое приписное удостоверение, гражданин должен пройти военно-врачебную комиссию. Медосмотр для мужчин, достигших 25-летнего возраста, обязателен.

Это необходимо, чтобы определить пригодность лица к службе и взятия его на военный учет военнообязанных. Или же наоборот лицо будет исключено из него при наличии тяжелых заболеваний.

По-прежнему ВВК будет устанавливать степень пригодности, руководствуясь расписанием болезней, которое можно найти в положении №402 Министерства обороны.

Следует отметить, что в регионах создаются призывные комиссии, состав которых и график работы утверждаются начальником военной администрации. Эти комиссии отвечают за организацию и проведение медицинского осмотра призывников, достигших 25 лет.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Процедура оповещения о необходимости явиться в ТЦК

Уведомление призывников и их вызов на призывные участки осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, в частности через рассылку повесток. Это гарантирует, что все призывники получат необходимую информацию и вовремя прибудут в ТЦК и СП.

Таким образом, новое постановление Кабмина определяет важные меры по организации медицинского осмотра и учета призывников, достигших 25-летнего возраста. Это шаг, направленный на обеспечение эффективности и готовности военной системы страны в условиях военного положения.

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