Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Ще одну категорію чоловіків зобов'язали явитися до ТЦК — у чому причина arrow

Ще одну категорію чоловіків зобов'язали явитися до ТЦК — у чому причина

14 червня 2024 23:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — ще одну категорію чоловіків зобов'язали прибути до ТЦК
Чоловіки призовного віку у ТЦК. Фото: АрміяInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Ще у травні цього року в Україні набрала чинності постанова Кабінету міністрів, яка зокрема зобов'язує призовників, що досягли 25-річного віку, прибути до ТЦК та СП. Такі особи повинні будуть пройти ВЛК та стати на військовий облік військовозобов'язаних. 

Читайте також:

Про деталі такої вимоги розповідаємо далі у нашому матеріалі. 

Зауважимо, мова йде про постанову Кабінету міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, яка набрала чинності 18 травня 2024 року. 

Чоловіки, що досягли 25-річного віку мають поміняти приписне посвідчення на новий документ

Призовники, які досягли 25-річного віку, повинні з'явитися до ТЦК та СП для заміни приписного свідоцтва. Натомість їм можуть видати або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. 

Такі заходи забезпечують актуалізацію військового обліку та надання необхідних документів для подальшого проходження служби або інших військових обов'язків.

 

Коли приписне посвідчення потрібно міняти на військовий квиток: українцям пояснили
Військовий квиток в Україні. Фото: google.com  

Обов'язкове проходження військово-лікарської комісії 

Перед тим, як замінити своє приписне посвідчення, громадянин має пройти військово-лікарську комісію. Медогляд для чоловіків, які досягли 25-річного віку є обов'язковим. 

Це необхідно, щоб визначити придатність особи до служби та взяття її на військовий облік військовозобов'язаних. Або ж навпаки особу буде виключено з нього у разі наявності тяжких захворювань. 

Як і раніше, ВЛК встановлюватиме ступінь придатності, керуючись розкладом хвороб, який можна знайти у положенні №402 Міністерства оборони.

Варто зауважити, що у регіонах створюються призовні комісії, склад яких та графік роботи затверджуються начальником військової адміністрації. Ці комісії відповідають за організацію та проведення медичного огляду призовників, які досягли 25 років.

 

Ще одну категорію чоловіків зобов'язали явитися до ТЦК — у чому причина
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Процедура оповіщення про необхідність з'явитись в ТЦК

Оповіщення призовників та їх виклик на призовні ділянки здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема через розсилання повісток. Це гарантує, що всі призовники отримають необхідну інформацію та вчасно прибудуть до ТЦК та СП.

Таким чином, нова постанова Кабміну визначає важливі заходи щодо організації медичного огляду та обліку призовників, які досягли 25-річного віку. Це крок, спрямований на забезпечення ефективності та готовності військової системи країни в умовах воєнного стану.

Раніше ми писали, коли чоловіків до 25 років можуть призвати до лав ЗСУ. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як каратимуть чоловіків, які не з'явилися у ТЦК після вручення повістки. 

Також ми інформували, скільки українців мають мобілізувати 2024 року.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
ВЛК
військовий квиток

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна