Мобілізація в Україні — ще одну категорію чоловіків зобов'язали прибути до ТЦК

Чоловіки призовного віку у ТЦК. Фото: АрміяInform

Ще у травні цього року в Україні набрала чинності постанова Кабінету міністрів, яка зокрема зобов'язує призовників, що досягли 25-річного віку, прибути до ТЦК та СП. Такі особи повинні будуть пройти ВЛК та стати на військовий облік військовозобов'язаних.

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Про деталі такої вимоги розповідаємо далі у нашому матеріалі.

Зауважимо, мова йде про постанову Кабінету міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, яка набрала чинності 18 травня 2024 року.

Чоловіки, що досягли 25-річного віку мають поміняти приписне посвідчення на новий документ

Призовники, які досягли 25-річного віку, повинні з'явитися до ТЦК та СП для заміни приписного свідоцтва. Натомість їм можуть видати або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Такі заходи забезпечують актуалізацію військового обліку та надання необхідних документів для подальшого проходження служби або інших військових обов'язків.

Військовий квиток в Україні. Фото: google.com

Обов'язкове проходження військово-лікарської комісії

Перед тим, як замінити своє приписне посвідчення, громадянин має пройти військово-лікарську комісію. Медогляд для чоловіків, які досягли 25-річного віку є обов'язковим.

Це необхідно, щоб визначити придатність особи до служби та взяття її на військовий облік військовозобов'язаних. Або ж навпаки особу буде виключено з нього у разі наявності тяжких захворювань.

Як і раніше, ВЛК встановлюватиме ступінь придатності, керуючись розкладом хвороб, який можна знайти у положенні №402 Міністерства оборони.

Варто зауважити, що у регіонах створюються призовні комісії, склад яких та графік роботи затверджуються начальником військової адміністрації. Ці комісії відповідають за організацію та проведення медичного огляду призовників, які досягли 25 років.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Процедура оповіщення про необхідність з'явитись в ТЦК

Оповіщення призовників та їх виклик на призовні ділянки здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема через розсилання повісток. Це гарантує, що всі призовники отримають необхідну інформацію та вчасно прибудуть до ТЦК та СП.

Таким чином, нова постанова Кабміну визначає важливі заходи щодо організації медичного огляду та обліку призовників, які досягли 25-річного віку. Це крок, спрямований на забезпечення ефективності та готовності військової системи країни в умовах воєнного стану.

Раніше ми писали, коли чоловіків до 25 років можуть призвати до лав ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, як каратимуть чоловіків, які не з'явилися у ТЦК після вручення повістки.

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