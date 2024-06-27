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Еще ряд предприятий в Украине смогут бронировать 100% специалистов — о ком речь

27 июня 2024 04:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — какие предприятия могут бронировать 100% специалистов
Семинар по ориентации на службу в ВСУ. Фото: kid.dcz.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Кабинет министров Украины принял решение предоставить разрешение предприятиям, учреждениям и организациям, являющимся сертифицированными операторами противоминной деятельности, бронировать 100% состава групп или отделений, разминирующих территории Украины. Речь в частности идет о саперах. Такие специалисты могут рассчитывать на бронь.

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Соответствующие изменения были внесены в постановление №76 Кабмина. Об этом сообщило Министерство экономики Украины на официальном сайте.

Кто именно может быть забронирован у операторов разминирования

Данное решение предусматривает бронирование исключительно специалистов по разминированию сертифицированного оператора, входящих в состав групп:

  • нетехническое обследование;
  • техническое обследование;
  • очистка;
  • инспектирование;
  • контроль качества.

Речь идет о гражданских, прошедших базовую подготовку, позволяющую им искать мины и взрывоопасные предметы в полях. Таких работников можно забронировать независимо от военно-учетной специальности, возраста, звания.

 

Кто именно может быть забронирован у операторов разминирования
Разминирование территории в Украине. Фото: ГСЧС

Когда бронирование может быть аннулировано

В ведомстве подчеркнули, что бронирование от мобилизации могут аннулировать, если оператор противоминной деятельности в течение шести месяцев не осуществляет работу по гуманитарному разминированию.

Что известно о сертифицированных операторах противоминной деятельности в Украине

По состоянию на июнь 2024 года в Украине есть 42 сертифицированных оператора противоминной деятельности. Еще 53 организации находятся в процессе получения сертификации. Таким образом, в настоящее время к гуманитарному разминированию привлечены около 2000 специалистов и 1,9 тысячи специалистов оперативного реагирования.

В Минэкономики уверены, что данное решение правительства создаст необходимые условия для плановых работ по разминированию территорий.

Разминирование в свою очередь позволит значительно улучшить аграрный потенциал страны, особенно в южных областях Украины, где проблема избавления сельскохозяйственных угодий от опасных боеприпасов самая высокая.

Ранее мы писали, что у Резерв+ появился статус бронирования от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, сколько времени займет бронирование работников через "Дія".

Также мы информировали, могут ли мобилизовать работника из-за опоздания в бронировании.

Кабинет министров
мобилизация
бронирование
предприятия
саперы

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