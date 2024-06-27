Мобілізація в Україні — які підприємства отримали дозвіл бронювати 100% фахівців

Ще ряд підприємств в Україні зможуть бронювати 100% фахівців — про кого мова
Кабінет міністрів України прийняв рішення надати дозвіл підприємствам, установам та організаціям, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, бронювати 100% складу груп або відділень, які розміновують території України. Мова зокрема йде про саперів. Такі фахівці можуть розраховувати на бронь.
Відповідні зміни були внесені до постанови №76 Кабміну. Про це повідомило Міністерство економіки України на офіційному сайті.
Хто саме може бути заброньованим в операторів розмінування
Зазначається, що дане рішення передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:
- нетехнічного обстеження;
- технічного обстеження;
- очищення;
- інспектування;
- контролю якості.
Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, що дозволяє їм шукати міни та вибухонебезпечні предмети в полях. Таких працівників можна забронювати незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.
Коли бронювання можуть анулювати
У відомстві підкреслили, що бронювання від мобілізації можуть анулювати, якщо оператор протимінної діяльності протягом шести місяців не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.
Що відомо про сертифікованих операторів протимінної діяльності в Україні
Станом на червень 2024 року в Україні є 42 сертифіковані оператори протимінної діяльності. Ще 53 організації перебувають у процесі отримання сертифікації. Таким чином наразі до гуманітарного розмінування залучено приблизно 2000 фахівців та 1,9 тисячі спеціалістів оперативного реагування.
В Мінекономіки впевнені, що дане рішення уряду створить необхідні умови для планових робіт з розмінування територій.
Розмінування своєю чергою дозволить значно покращити аграрний потенціал країни, особливо в південних областях України, де проблема позбавлення сільськогосподарських угідь від небезпечних боєприпасів є найвищою.
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