Мобілізація в Україні — які підприємства отримали дозвіл бронювати 100% фахівців

Семінар з орієнтації на службу в ЗСУ. Фото: kid.dcz.gov.ua

Кабінет міністрів України прийняв рішення надати дозвіл підприємствам, установам та організаціям, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, бронювати 100% складу груп або відділень, які розміновують території України. Мова зокрема йде про саперів. Такі фахівці можуть розраховувати на бронь.

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Відповідні зміни були внесені до постанови №76 Кабміну. Про це повідомило Міністерство економіки України на офіційному сайті.

Хто саме може бути заброньованим в операторів розмінування

Зазначається, що дане рішення передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

нетехнічного обстеження;

технічного обстеження;

очищення;

інспектування;

контролю якості.

Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, що дозволяє їм шукати міни та вибухонебезпечні предмети в полях. Таких працівників можна забронювати незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.

Розмінування території в Україні. Фото: ДСНС

Коли бронювання можуть анулювати

У відомстві підкреслили, що бронювання від мобілізації можуть анулювати, якщо оператор протимінної діяльності протягом шести місяців не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.

Що відомо про сертифікованих операторів протимінної діяльності в Україні

Станом на червень 2024 року в Україні є 42 сертифіковані оператори протимінної діяльності. Ще 53 організації перебувають у процесі отримання сертифікації. Таким чином наразі до гуманітарного розмінування залучено приблизно 2000 фахівців та 1,9 тисячі спеціалістів оперативного реагування.

В Мінекономіки впевнені, що дане рішення уряду створить необхідні умови для планових робіт з розмінування територій.

Розмінування своєю чергою дозволить значно покращити аграрний потенціал країни, особливо в південних областях України, де проблема позбавлення сільськогосподарських угідь від небезпечних боєприпасів є найвищою.

Раніше ми писали, в Резерв+ з'явився статус бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки часу займе бронювання працівників через "Дію".

Також ми інформували, чи можуть мобілізувати працівника через запізнення у бронюванні.