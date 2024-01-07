Что брать с собой на курс молодого бойца — рассказ военного

Обучение водителей на тренажере военного грузовика Фото: "АрмияInform"

Мобилизированным, отправляемым на прохождение курса молодого бойца (КМБ), следует иметь с собой набор документов, средства гигиены и белье. Жить во время КМБ придется в палатках в лесу с минимальным уровнем комфорта.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Вещи, которые следует иметь при себе на КМБ

По словам Козятинского, в учебный центр, где мобилизованные будут проходить курс молодого бойца (КМБ), следует взять с собой следующий перечень критически необходимых вещей:

военный билет;

паспорт;

копии документов;

отношение;

средства гигиены;

влажные салфетки;

репеллент;

белье;

носки;

поддупник.

Кроме того, если вы курите — обеспечьте себя запасом сигарет и зажигалок.

Из лекарства необходимо иметь при себе такие препараты, как антигистаминные, атоксил, лоперамид, парацетамол.

"В армии вы почти гарантированно заболеете и отравитесь", — заверил боевой медик.

Условия курса молодого бойца в учебном центре

Как пояснил Дмитрий Козятинский, мобилизованные на КГБ, скорее всего, будут жить где-то в лесу, в палатке с минимальным уровнем комфорта.

"Тут пригодятся ваши туристические навыки, а бытовые инвалиды смогут поучиться жизни у старших товарищей", — подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Будут обучать мобилизованным огневой подготовке, тактической медицине, инженерно-саперному делу, работе в составе отделения и др., после чего все молодые бойцы получат военно-учетную специальность стрелка.

Напомним, что ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что 12 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение по стандартам НАТО.