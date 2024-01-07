Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Что брать с собой на курс молодого бойца — рассказ военного arrow

Что брать с собой на курс молодого бойца — рассказ военного

7 января 2024 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Что брать с собой на курс молодого бойца — рассказ военного
Обучение водителей на тренажере военного грузовика Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Мобилизированным, отправляемым на прохождение курса молодого бойца (КМБ), следует иметь с собой набор документов, средства гигиены и белье. Жить во время КМБ придется в палатках в лесу с минимальным уровнем комфорта.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Читайте также:

Вещи, которые следует иметь при себе на КМБ

По словам Козятинского, в учебный центр, где мобилизованные будут проходить курс молодого бойца (КМБ), следует взять с собой следующий перечень критически необходимых вещей:

  • военный билет;
  • паспорт;
  • копии документов;
  • отношение;
  • средства гигиены;
  • влажные салфетки;
  • репеллент;
  • белье;
  • носки;
  • поддупник.

Кроме того, если вы курите — обеспечьте себя запасом сигарет и зажигалок.

Из лекарства необходимо иметь при себе такие препараты, как антигистаминные, атоксил, лоперамид, парацетамол.

"В армии вы почти гарантированно заболеете и отравитесь", — заверил боевой медик.

Условия курса молодого бойца в учебном центре

Как пояснил Дмитрий Козятинский, мобилизованные на КГБ, скорее всего, будут жить где-то в лесу, в палатке с минимальным уровнем комфорта.

"Тут пригодятся ваши туристические навыки, а бытовые инвалиды смогут поучиться жизни у старших товарищей", — подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Будут обучать мобилизованным огневой подготовке, тактической медицине, инженерно-саперному делу, работе в составе отделения и др., после чего все молодые бойцы получат военно-учетную специальность стрелка.

Напомним, что ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что 12 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение по стандартам НАТО.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме