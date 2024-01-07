Что брать с собой на курс молодого бойца — рассказ военного
Мобилизированным, отправляемым на прохождение курса молодого бойца (КМБ), следует иметь с собой набор документов, средства гигиены и белье. Жить во время КМБ придется в палатках в лесу с минимальным уровнем комфорта.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Вещи, которые следует иметь при себе на КМБ
По словам Козятинского, в учебный центр, где мобилизованные будут проходить курс молодого бойца (КМБ), следует взять с собой следующий перечень критически необходимых вещей:
- военный билет;
- паспорт;
- копии документов;
- отношение;
- средства гигиены;
- влажные салфетки;
- репеллент;
- белье;
- носки;
- поддупник.
Кроме того, если вы курите — обеспечьте себя запасом сигарет и зажигалок.
Из лекарства необходимо иметь при себе такие препараты, как антигистаминные, атоксил, лоперамид, парацетамол.
"В армии вы почти гарантированно заболеете и отравитесь", — заверил боевой медик.
Условия курса молодого бойца в учебном центре
Как пояснил Дмитрий Козятинский, мобилизованные на КГБ, скорее всего, будут жить где-то в лесу, в палатке с минимальным уровнем комфорта.
"Тут пригодятся ваши туристические навыки, а бытовые инвалиды смогут поучиться жизни у старших товарищей", — подчеркнул военнослужащий ВСУ.
Будут обучать мобилизованным огневой подготовке, тактической медицине, инженерно-саперному делу, работе в составе отделения и др., после чего все молодые бойцы получат военно-учетную специальность стрелка.
Напомним, что ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что 12 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение по стандартам НАТО.
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