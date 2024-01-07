Що брати із собою на курс молодого бійця — розповідь військового
Мобілізованим, яких відправляють на проходження курсу молодого бійця (КМБ), варто мати із собою набір документів, засоби гігієни та білизну. Жити під час КМБ доведеться в наметах у лісі, з мінімальним рівнем комфорту.
Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".
Речі, які варто мати при собі на КМБ
За словами Козятинського, у навчальний центр, де мобілізовані проходитимуть курс молодого бійця (КМБ), варто взяти із собою такий перелік критично необхідних речей:
- військовий квиток;
- паспорт;
- копії документів;
- відношення;
- засоби гігієни;
- вологі серветки;
- репелент;
- білизну;
- шкарпетки;
- піддупник.
Крім того, якщо ви палите — забезпечте себе запасом цигарок і запальничок.
З ліків необхідно мати при собі такі препарати, як антигістамінні, атоксил, лоперамід, парацетамол.
"В армії ви майже гарантовано захворієте й отруїтесь", — запевнив бойовий медик.
Умови курсу молодого бійця у навчальному центрі
Як пояснив Дмитро Козятинський, мобілізовані на КМБ скоріш за все житимуть десь у лісі, в наметі з мінімальним рівнем комфорту.
"Тут в пригоді стануть ваші туристичні навички, а побутові інваліди зможуть повчитися жити у старших товаришів", — наголосив військовослужбовець ЗСУ.
Навчатимуть мобілізованих вогневій підготовці, тактичній медицині, інженерно-саперній справі, роботі у складі відділення та ін., після чого усі молоді бійці отримають військово-облікову спеціальність стрільця.
Нагадаємо, що раніше в Міністерстві оборони України заявили, що 12 тисяч бійців ЗСУ пройшли навчання за стандартами НАТО.
Читайте Новини.LIVE!