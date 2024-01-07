Що брати із собою на курс молодого бійця — розповідь військового

Навчання водіїв на тренажері військової вантажівки Фото: "АрміяInform"

Мобілізованим, яких відправляють на проходження курсу молодого бійця (КМБ), варто мати із собою набір документів, засоби гігієни та білизну. Жити під час КМБ доведеться в наметах у лісі, з мінімальним рівнем комфорту.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Речі, які варто мати при собі на КМБ

За словами Козятинського, у навчальний центр, де мобілізовані проходитимуть курс молодого бійця (КМБ), варто взяти із собою такий перелік критично необхідних речей:

військовий квиток;

паспорт;

копії документів;

відношення;

засоби гігієни;

вологі серветки;

репелент;

білизну;

шкарпетки;

піддупник.

Крім того, якщо ви палите — забезпечте себе запасом цигарок і запальничок.

З ліків необхідно мати при собі такі препарати, як антигістамінні, атоксил, лоперамід, парацетамол.

"В армії ви майже гарантовано захворієте й отруїтесь", — запевнив бойовий медик.

Умови курсу молодого бійця у навчальному центрі

Як пояснив Дмитро Козятинський, мобілізовані на КМБ скоріш за все житимуть десь у лісі, в наметі з мінімальним рівнем комфорту.

"Тут в пригоді стануть ваші туристичні навички, а побутові інваліди зможуть повчитися жити у старших товаришів", — наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Навчатимуть мобілізованих вогневій підготовці, тактичній медицині, інженерно-саперній справі, роботі у складі відділення та ін., після чого усі молоді бійці отримають військово-облікову спеціальність стрільця.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві оборони України заявили, що 12 тисяч бійців ЗСУ пройшли навчання за стандартами НАТО.