Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Что будет, если не прийти в ТЦК по повестке arrow

Что будет, если не прийти в ТЦК по повестке

25 ноября 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Что будет за неявку в ТЦК по повестке
Проверка документов у военнообязанного. Фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается война, военное положение, а значит, и мобилизация. Это означает, что военнообязанным лицам могут вручать повестки, однако некоторые люди задаются вопросом, что будет, если не прийти в ТЦК.

Ответ на это в эфире телемарафона дал представитель Николаевского ТЦК, сообщает "24 Канал".

Читайте также:

Чем грозит неявка в ТЦК

Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки пояснил, что в повестке определена дата, место и время, куда военнообязанное лицо должно явиться.

Если у человека нет такой возможности, в частности, речь идет об уважительных причинах, в таком случае он должен предупредить об этом ТЦК в течение трех суток. После этого у гражданина есть еще 7 дней, чтобы прибыть в военкомат, а также предоставить документы, которые подтверждают причины, почему ему не удалось явиться по указанной дате в повестке.

В частности, к уважительным причинам относятся: стихийное бедствие, боевые действия, болезнь, смерть близкого человека.

В случае неприбытия в территориальный центр комплектования без уважительной причины гражданину может грозить штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. Его необходимо уплатить в течение 15 дней. В противном случае размер штрафа станет вдвое больше, а постановление может быть исполнено принудительно Государственной исполнительной службой Украины.

Напомним, что находящиеся за рубежом украинские мужчины должны обратиться в иностранные консульства, чтобы обновить свои персональные данные. Повестки после этого им не будут вручать.

Также мы сообщали, в каком случае вручение повестки в транспорте незаконно.

ВСУ мобилизация повестки война в Украине ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:30 Что будет, если не прийти в ТЦК по повестке

03:26 В "Азове" нужны танкисты — какие условия труда и зарплата

Срочная новость

02:10 В Калуге и Курске были слышны взрывы, дроны атаковали нефтебазу

Срочная новость

01:14 Россия атаковала Запорожье "шахедами" — есть раненый ребенок

обновлено:

00:41 Кличко обвинил Рогана в распространении пропаганды Путина

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

00:30 В ТЦК силой удерживают без повестки — что делать

00:25 РФ атаковала Киев дронами — какие последствия атаки

00:04 Военные КНДР маскируются под бурят, — Баргилевич

24 ноября 2024

23:48 На Волыни произошла драка с участием полицейских — видео

Срочная новость

23:46 В Запорожье и области были слышны взрывы

04:30 Что будет, если не прийти в ТЦК по повестке

03:26 В "Азове" нужны танкисты — какие условия труда и зарплата

Срочная новость

02:10 В Калуге и Курске были слышны взрывы, дроны атаковали нефтебазу

Срочная новость

01:14 Россия атаковала Запорожье "шахедами" — есть раненый ребенок

обновлено:

00:41 Кличко обвинил Рогана в распространении пропаганды Путина

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

00:30 В ТЦК силой удерживают без повестки — что делать

00:25 РФ атаковала Киев дронами — какие последствия атаки

00:04 Военные КНДР маскируются под бурят, — Баргилевич

24 ноября 2024

23:48 На Волыни произошла драка с участием полицейских — видео

Срочная новость

23:46 В Запорожье и области были слышны взрывы

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

11 ноября 2024

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету