Что будет за неявку в ТЦК по повестке

Проверка документов у военнообязанного. Фото: УНИАН

В Украине продолжается война, военное положение, а значит, и мобилизация. Это означает, что военнообязанным лицам могут вручать повестки, однако некоторые люди задаются вопросом, что будет, если не прийти в ТЦК.

Ответ на это в эфире телемарафона дал представитель Николаевского ТЦК, сообщает "24 Канал".

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Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки пояснил, что в повестке определена дата, место и время, куда военнообязанное лицо должно явиться.

Если у человека нет такой возможности, в частности, речь идет об уважительных причинах, в таком случае он должен предупредить об этом ТЦК в течение трех суток. После этого у гражданина есть еще 7 дней, чтобы прибыть в военкомат, а также предоставить документы, которые подтверждают причины, почему ему не удалось явиться по указанной дате в повестке.

В частности, к уважительным причинам относятся: стихийное бедствие, боевые действия, болезнь, смерть близкого человека.

В случае неприбытия в территориальный центр комплектования без уважительной причины гражданину может грозить штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч гривен. Его необходимо уплатить в течение 15 дней. В противном случае размер штрафа станет вдвое больше, а постановление может быть исполнено принудительно Государственной исполнительной службой Украины.

Напомним, что находящиеся за рубежом украинские мужчины должны обратиться в иностранные консульства, чтобы обновить свои персональные данные. Повестки после этого им не будут вручать.

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