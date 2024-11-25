Що буде за неявку до ТЦК за повісткою

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Фото: УНІАН

В Україні продовжується війна, воєнний стан, а значить і мобілізація. Це означає, що військовозобов'язаним особам можуть вручати повістки, однак деякі люди задаються питанням, що буде, якщо не прийти до ТЦК.

Відповідь на це в ефірі телемарафону дав представник Миколаївського ТЦК, повідомляє "24 Канал".

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Представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки пояснив, що у повістці визначена дата, місце і час, куди військовозобов'язана особа має з'явитись.

Якщо у людини немає такої можливості, зокрема, мова йде про поважні причини, в такому разі вона повинна попередити про це ТЦК протягом трьох діб. Після цього у громадянина є ще 7 днів, аби прибути до військкомату, а також надати документи, які підтверджують причини, чому не вдалося з'явитися за вказаною датою у повістці.

Зокрема, до поважних причин належить: стихійне лихо, бойові дії, хвороба, смерть близької особи.

У разі неприбуття до територіального центру комплектування без поважної причини, громадянину може загрожувати штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Його необхідно сплатили протягом 15 днів. В іншому випадку розмір штрафу стане вдвічі більше, а постанова може бути виконана примусово Державною виконавчою службою України.

Нагадаємо, що українські чоловіки, які перебувають за кордоном, мають звернутися до іноземних консульств, щоб оновити свої персональні дані. Повістки після цього їм не вручатимуть.

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