Что чревато нападением на представителей ТЦК — объяснение от юристов

Вручение повесток призывникам в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Часто в сети отображается информация о конфликтах между военнообязанными и представителями ТЦК и СП. Специалисты Бесплатной юридической помощи рассказали, какие права имеют граждане и военные и какая ответственность их ждет в связи с нарушениями.

Об этом сообщает АрмияInform в субботу, 15 июня.

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Какие действия законны для представителей ТЦК и Нацполиции

Главной обязанностью представителей ТЦК является осуществление оповещения о мобилизационных мероприятиях, вручение повесток, проверка документов призывников, военнообязанных, резервистов, военнослужащих и т.д.

Также военные могут снимать или фотографировать граждан при проверке данных. Повестки можно вручать круглосуточно по месту жительства, на работе, в общественных местах, на пунктах пропуска и в самом ТЦК.

Не запрещается предлагать военнообязанным проследовать в территориальный центр комплектования, чтобы встать на учет, пройти ВВК, уточнить персональные данные.

Имеют ли право представители ТЦК задерживать граждан и забирать личные вещи

"Нет, не могут. Тем более применять силу. Однако представители ТЦК и СП могут предложить человеку пройти или проехать в ТЦК, чтобы уточнить учетные данные", — отмечают специалисты.

Если военнообязанный уклоняется от призыва, работники ТЦК должны вызвать полицию. Если же правоохранитель входит в группу оповещения, он может производить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК. Право на это имеют только сотрудники полиции.

Отказ военнообязанного предоставить документы или попытку сбежать от представителей ТЦК и полиции грозит административной или уголовной ответственностью.

При нарушении закона о мобилизации максимальный штраф составляет 25,5 тысячи гривен. В случае уголовной ответственности за уклонение от призыва предусмотрено лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Важно, если военнообязанный отказывается получить повестку, представитель ТЦК составляет акт отказа, подписанный двумя членами группы оповещения, который регистрируется в центре комплектования.

Что должно быть в повестке. Фото: АрмияInform

Какие действия считаются нападением на представителей ТЦК и какая ответственность

Как нападение на представителей ТЦК или препятствование их деятельности могут быть расценены:

препятствование движению мобилизационных групп;

сообщения о передвижении таких групп в социальных сетях, мессенджерах, телеграмм-каналах, а также фото- или видеофиксация этих групп с указанием местности. Преступление считается совершенным, если вы зафиксировали на фото или указали конкретное место или адрес;

нападение на работников мобилизационных групп;

повреждение служебного и личного имущества;

причинение вреда жизни или здоровью работников мобилизационных групп.

Специалисты бесплатной юридической помощи отмечают, что за нападение на представителей ТЦК и Нацполиции предусмотрена ответственность по двум статьям:

Статья 342 УК: сопротивление представителю власти. Возможен штраф от 17 до 68 тыс. грн, ограничение свободы до 4 лет или лишение свободы на 2-5 лет.

Статья 114-1 УК: препятствование деятельности ВСУ. За это предусмотрено лишение свободы на 5-8 лет.

Также за избиение или причинение вреда работникам ТЦК могут привлечь к административной ответственности по следующим статьям:

Статья 173: мелкое хулиганство штраф до 119 грн. или арест до 15 суток.

Статья 173-1: распространение ложных слухов, штраф до 255 грн.

Статья 185: неповиновение полицейскому, штраф до 255 грн. или арест до 15 суток.

Статья 185-7: призывы к невыполнению требований полицейского штраф до 340 грн.

За уголовные правонарушения, включая хулиганство и телесные повреждения, может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили об идее сокращения и передачи некоторых полномочий работников ТЦК. Пока это только обсуждается, поэтому детали неизвестны.

Кроме того, в МО предложили передать часть функции ТЦК гражданским органам.