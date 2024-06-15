Що загрожує за напад на представників ТЦК — пояснення від юристів

Вручення повісток призовникам в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Часто у мережі з'являється інформація про конфлікти між військовозобов'язаними і представниками ТЦК та СП. Фахівці Безоплатної правничої допомоги розповіли, які права мають громадяни та військові і яка відповідальність на них чекатиме у зв'язку із порушеннями.

Про це повідомляє АрміяInform у суботу, 15 червня.

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Головним обов'язком представників ТЦК є здійснення оповіщення про мобілізаційні заходи, вручення повісток, перевірка документів призовників, військовозобов’язаних, резервістів, військовослужбовців тощо.

Також військові можуть знімати або фотографувати громадян під час перевірки даних. Повістки дозволено вручати цілодобово за місцем проживання, на роботі, у громадських місцях, на пунктах пропуску та в самому ТЦК.

Не забороняється пропонувати військовозобов'язаним прослідувати до територіального центру комплектування, аби стати на облік, пройти ВЛК, уточнити персональні дані.

Чи мають право представники ТЦК затримувати громадян і забирати особисті речі

"Ні, не можуть. Тим більше застосовувати силу. Проте представники ТЦК та СП можуть запропонувати людині пройти або проїхати в ТЦК, щоб уточнити їхні облікові дані", — зазначають фахівці.

Якщо військовозобов'язаний ухиляється від призову, працівники ТЦК повинні викликати поліцію. Якщо ж правоохоронець входить до групи оповіщення, він може проводити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК. Право на це мають лише працівники поліції.

Відмова військовозобов’язаного надати документи або спроба втекти від представників ТЦК та поліції загрожує адміністративною чи кримінальною відповідальністю.

При порушенні закону про мобілізацію максимальний штраф становить 25,5 тисяч гривень. У разі кримінальної відповідальності за ухилення від призову передбачене позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Важливо, що якщо військовозобов’язаний відмовляється отримати повістку, представник ТЦК складає акт відмови, підписаний двома членами групи оповіщення, який реєструється у центрі комплектування.

Що має бути в повістці. Фото: АрміяInform

Які дії вважаються нападом на представників ТЦК та яка відповідальність

Як напад на представників ТЦК чи перешкоджання їхній діяльності можуть бути розцінені:

перешкоджання руху мобілізаційних груп;

повідомлення про пересування таких груп у соціальних мережах, месенджерах, телеграм-каналах, а також фото- чи відеофіксація цих груп із зазначенням місцевості. Злочин вважається вчиненим, якщо ви зафіксували на фото або вказали конкретне місце чи адресу;

напад на працівників мобілізаційних груп;

пошкодження службового та особистого майна;

завдання шкоди життю або здоров'ю працівників мобілізаційних груп.

Фахівці безоплатної правничої допомоги наголошують, що за напад на представників ТЦК та Нацполіції передбачена відповідальність за двома статтями:

Стаття 342 ККУ: опір представнику влади. Можливий штраф від 17 до 68 тис. грн., обмеження волі до 4 років або позбавлення волі на 2-5 років.

Стаття114-1 ККУ: перешкоджання діяльності ЗСУ. За це передбачено позбавлення волі на 5-8 років.

Також за побиття або нанесення шкоди працівникам ТЦК можуть притягнути до адміністративної відповідальності за такими статтями:

Стаття 173: дрібне хуліганство, штраф до 119 грн. або арешт до 15 діб.

Стаття 173-1: поширювання неправдивих чуток, штраф до 255 грн.

Стаття 185: непокора поліцейському, штраф до 255 грн. або арешт до 15 діб.

Стаття 185-7: заклики до невиконання вимог поліцейського, штраф до 340 грн.

За кримінальні правопорушення, включаючи хуліганство та тілесні ушкодження, може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили про ідею щодо скорочення та передачу деяких повноважень працівників ТЦК. Наразі це лише обговорюється, тому деталі невідомі.

Крім того, в МО запропонували передати частину функції ТЦК цивільним органам.