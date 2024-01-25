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Что должны знать семьи военных ВСУ — омбудсмен предоставил жизненно важные данные

25 января 2024 20:37
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине – какие данные должна знать семья военного обязательно
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Сухопутные войска ВСУ
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Почти два года в Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессор россия. Тысячи украинских защитников и защитниц защищают наше государство от российских окупантов. Ежедневно военные находятся в тяжелейших условиях, рискуя жизнью. Поэтому родственники бойцов должны владеть определенной информацией и пакетом документов. Очень часто от этих знаний зависит судьба и жизнь военнослужащего.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предоставил полный список документов, которые должны храниться в семьях военных.

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Так, омбудсмен отметил, что близкие к военнослужащему лица должны иметь документы и информацию, которые могут понадобиться в той или иной критической ситуации, что может возникнуть. К ним относятся:

  • копия паспорта;
  • свидетельство о рождении;
  • контактные данные воинской части, где лицо проходит службу;
  • контактные данные ТЦК и СП, по которым было призвано лицо;
  • должность военного;
  • звание военного;
  • номер воинской части;
  • название подразделения;
  • должность, звание военно-учетной специальности;
  • личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетон;
  • телефон горячей линии бригады;
  • данные командира;
  • данные собратьев;
  • данные непосредственного командира.

В случае, если этих документов нет, родственникам следует поинтересоваться их наличием у самого военнослужащего, который находится на фронте.

 

Мобилизация в Украине – какие данные должна знать семья военного обязательно
Заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца. Скриншот с Telegram

Ранее мы сообщали, какие важные вещи следует взять на фронт мобилизованному, чтобы быть готовыми к разным вызовам.

Напомним, мы писали, куда обращаться попавшим в плен родственникам военного.

Также мы информировали, как действовать, если военный долгое время не выходит на связь и куда обращаться, когда защитник пропал без вести.

война
семья
Украина
военные
мобилизация
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