Мобилизация в Украине – какие данные должна знать семья военного обязательно

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Почти два года в Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессор россия. Тысячи украинских защитников и защитниц защищают наше государство от российских окупантов. Ежедневно военные находятся в тяжелейших условиях, рискуя жизнью. Поэтому родственники бойцов должны владеть определенной информацией и пакетом документов. Очень часто от этих знаний зависит судьба и жизнь военнослужащего.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предоставил полный список документов, которые должны храниться в семьях военных.

Читайте также:

Так, омбудсмен отметил, что близкие к военнослужащему лица должны иметь документы и информацию, которые могут понадобиться в той или иной критической ситуации, что может возникнуть. К ним относятся:

копия паспорта;

свидетельство о рождении;

контактные данные воинской части, где лицо проходит службу;

контактные данные ТЦК и СП, по которым было призвано лицо;

должность военного;

звание военного;

номер воинской части;

название подразделения;

должность, звание военно-учетной специальности;

личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетон;

телефон горячей линии бригады;

данные командира;

данные собратьев;

данные непосредственного командира.

В случае, если этих документов нет, родственникам следует поинтересоваться их наличием у самого военнослужащего, который находится на фронте.

Заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца. Скриншот с Telegram

Ранее мы сообщали, какие важные вещи следует взять на фронт мобилизованному, чтобы быть готовыми к разным вызовам.

Напомним, мы писали, куда обращаться попавшим в плен родственникам военного.

Также мы информировали, как действовать, если военный долгое время не выходит на связь и куда обращаться, когда защитник пропал без вести.