Мобилизация в Украине – какие данные должна знать семья военного обязательно

Что должны знать семьи военных ВСУ — омбудсмен предоставил жизненно важные данные
Почти два года в Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессор россия. Тысячи украинских защитников и защитниц защищают наше государство от российских окупантов. Ежедневно военные находятся в тяжелейших условиях, рискуя жизнью. Поэтому родственники бойцов должны владеть определенной информацией и пакетом документов. Очень часто от этих знаний зависит судьба и жизнь военнослужащего.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предоставил полный список документов, которые должны храниться в семьях военных.
Так, омбудсмен отметил, что близкие к военнослужащему лица должны иметь документы и информацию, которые могут понадобиться в той или иной критической ситуации, что может возникнуть. К ним относятся:
- копия паспорта;
- свидетельство о рождении;
- контактные данные воинской части, где лицо проходит службу;
- контактные данные ТЦК и СП, по которым было призвано лицо;
- должность военного;
- звание военного;
- номер воинской части;
- название подразделения;
- должность, звание военно-учетной специальности;
- личный номер (индивидуальный налоговый номер), номер военного билета или временного военного билета (отсканированная копия) или жетон;
- телефон горячей линии бригады;
- данные командира;
- данные собратьев;
- данные непосредственного командира.
В случае, если этих документов нет, родственникам следует поинтересоваться их наличием у самого военнослужащего, который находится на фронте.
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