Мобілізація в Україні — які дані повинна знати родина військового обов'язково

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Майже два роки в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія. Тисячі українських захисників та захисниць боронять нашу державу від російських окупантів. Щодня військові перебувають в надважких умовах, ризикуючи життям. Саме тому родичі бійців повинні володіти певною інформацією та пакетом документів. Дуже часто від цих знань залежить доля та життя військовослужбовця.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надав повний перелік документів, які мають зберігатися у родинах військових.

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Так, омбудсмен зазначив, близькі до військовослужбовця особи повинні мати документи та інформацію, що можуть знадобитися в тій чи іншій критичній ситуації, яка може виникнути. До них належать:

копія паспорта;

свідоцтво про народження;

контактні дані військової частини, де особа проходить службу;

контактні дані ТЦК та СП, через який було призвано особу;

посада військового;

звання військового;

номер військової частини;

назва підрозділу;

посаду, звання військово-облікову спеціальність;

особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка(відскановану копію) чи жетону;

телефон гарячої лінії бригади;

дані командира;

дані побратимів;

дані безпосереднього командира.

У випадку, якщо цих документів немає, родичам варто поцікавитися їхньою наявністю у самого військовослужбовця, який знаходиться на фронті.

Заява омбудсмена Дмитра Лубінця. Скриншот з Telegram

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