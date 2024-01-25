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Що повинні знати родини військових ЗСУ — омбудсмен надав життєво важливі дані

25 січня 2024 20:37
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — які дані повинна знати родина військового обов'язково
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Сухопутні війська ЗСУ
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Майже два роки в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія. Тисячі українських захисників та захисниць боронять нашу державу від російських окупантів. Щодня військові перебувають в надважких умовах, ризикуючи життям. Саме тому родичі бійців повинні володіти певною інформацією та пакетом документів. Дуже часто від цих знань залежить доля та життя військовослужбовця. 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надав повний перелік документів, які мають зберігатися у родинах військових. 

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Так, омбудсмен зазначив, близькі до військовослужбовця особи повинні мати документи та інформацію, що можуть знадобитися в тій чи іншій критичній ситуації, яка може виникнути. До них належать: 

  • копія паспорта;
  • свідоцтво про народження;
  • контактні дані військової частини, де особа проходить службу;
  • контактні дані ТЦК та СП, через який було призвано особу;
  • посада військового;
  • звання військового;
  • номер військової частини;
  • назва підрозділу;
  • посаду, звання військово-облікову спеціальність;
  • особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка(відскановану копію) чи жетону;
  • телефон гарячої лінії бригади;
  • дані командира;
  • дані побратимів;
  • дані безпосереднього командира.

У випадку, якщо цих документів немає, родичам варто поцікавитися їхньою наявністю у самого військовослужбовця, який знаходиться на фронті.

 

Мобілізація в Україні — які дані повинна знати родина військового обов'язково
Заява омбудсмена Дмитра Лубінця. Скриншот з Telegram

Раніше ми повідомляли, які важливі речі слід взяти на фронт мобілізованому, щоб бути готовим до різних викликів. 

Нагадаємо, ми писали, куди звертатися родичам військового, який потрапив у полон. 

Також ми інформували, як діяти, якщо військовий довгий час не виходить на зв'язок та куди звертатися, коли захисник пропав безвісти.

війна
родина
Україна
військові
мобілізація
документи

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