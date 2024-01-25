Мобілізація в Україні — які дані повинна знати родина військового обов'язково

Що повинні знати родини військових ЗСУ — омбудсмен надав життєво важливі дані
Майже два роки в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія. Тисячі українських захисників та захисниць боронять нашу державу від російських окупантів. Щодня військові перебувають в надважких умовах, ризикуючи життям. Саме тому родичі бійців повинні володіти певною інформацією та пакетом документів. Дуже часто від цих знань залежить доля та життя військовослужбовця.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець надав повний перелік документів, які мають зберігатися у родинах військових.
Так, омбудсмен зазначив, близькі до військовослужбовця особи повинні мати документи та інформацію, що можуть знадобитися в тій чи іншій критичній ситуації, яка може виникнути. До них належать:
- копія паспорта;
- свідоцтво про народження;
- контактні дані військової частини, де особа проходить службу;
- контактні дані ТЦК та СП, через який було призвано особу;
- посада військового;
- звання військового;
- номер військової частини;
- назва підрозділу;
- посаду, звання військово-облікову спеціальність;
- особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка(відскановану копію) чи жетону;
- телефон гарячої лінії бригади;
- дані командира;
- дані побратимів;
- дані безпосереднього командира.
У випадку, якщо цих документів немає, родичам варто поцікавитися їхньою наявністю у самого військовослужбовця, який знаходиться на фронті.
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