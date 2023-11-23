Что делать, если работники ТЦК "пакуют" в авто — перечень действий от юриста
Нередко работники ТЦК обходят закон с благородной целью осуществления мобилизационных мероприятий среди украинцев. Пользователи в сети часто распространяют видео со случаями, когда сотрудники ТЦК запихивают мужчину в авто против его воли. Юрист Владимир Романчук рассказал, что делать в таких случаях.
Об этом сообщает ZN.UA.
Что делать, если работники ТЦК силой запихивают в авто
Юрист отметил, что в первую очередь не следует начинать драку, ведь она будет иметь последствия в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Сначала следует проверить, заполнена ли повестка согласно действующим требованиям. Если у документа нет нужной информации, то он не является официальным вызовом в ТЦК.
По словам Романчука, если работники ТЦК пытаются запихнуть человека в авто против его воли, следует прибегнуть к следующим действиям:
- не подписывайте никаких протоколов, поскольку в случае конфликта с участием полицейских их действия могут рассматриваться как задержание для определения личности и/или выяснения обстоятельств правонарушения;
- даже если присутствует полиция, звоните по телефону 102 и сообщайте, что вас силой пытаются затолкать в авто, указав фактический адрес и место, куда вас, возможно, везут. Не указывайте, что это работники ТЦК, это увеличит вероятность прибытия полиции;
- не помогайте работникам ТЦК — не подписывайте никаких документов, не езжайте за ними собственным транспортом;
- если возник конфликт, когда нарушают ваши права, начните снимать ситуацию на видео. Обязательно призывайте прохожих делать то же самое и просите вызвать полицию;
- если работникам ТЦК удалось доставить вас в ТЦК и СП, ничего не подписывайте, вызовите полицию, свяжитесь с адвокатом и продолжайте все фиксировать на видео. В ТЦК общайтесь вежливо, но решительно.
Юрист добавил, что такой перечень действий актуален во всех случаях, когда нарушают права граждан.
Напомним, что недавно во Львове работники ТЦК силой затолкали мужчину в автомобиль. Во Львовском ТЦК пообещали разобраться.
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