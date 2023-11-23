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Що робити, якщо працівники ТЦК "пакують" в авто — перелік дій від юриста

23 листопада 2023 10:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Що робити, якщо працівники ТЦК "пакують" в авто — перелік дій від юриста
Працівники ТЦК запихають чоловіка в авто. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нерідко працівники ТЦК обходять закон з благородною метою здійснення мобілізаційних заходів серед українців. Користувачі в мережі часто поширюють відео з випадками, коли співробітники ТЦК запихають чоловіка в авто проти його волі. Юрист Володимир Романчук розповів, що робити в таких випадках.

Про це повідомляє ZN.UA.

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Юрист зазначив, що першочергово не слід починати бійку, адже вона матиме наслідки відповідно до Кримінального кодексу України. Спершу слід перевірити, чи повістка заповнена згідно з чинними вимогами. Якщо документ не має потрібної інформації, отже він не є офіційним викликом до ТЦК.

За словами Романчука, якщо працівники ТЦК намагаються запхати людину в авто проти її волі, слід вдатися до таких дій:

  • не підписуйте жодних протоколів, оскільки у разі конфлікту з участю поліцейських їхні дії можуть розглядатися як затримання для визначення особи та/або вияснення обставин правопорушення;
  • навіть якщо присутня поліція, телефонуйте 102 й повідомляйте, що вас силоміць намагаються заштовхати в авто, вказавши фактичну адресу та місце, куди вас, можливо, везуть. Не вказуйте, що це працівники ТЦК, це збільшить ймовірність прибуття поліції;
  • не допомагайте працівникам ТЦК — не підписуйте ніяких документів, не їдьте власним транспортом за ними;
  • якщо розпочався конфлікт, коли порушують ваші права, почніть знімати ситуацію на відео. Обов'язково закликайте перехожих робити те саме й просіть викликати поліцію;
  • якщо працівникам ТЦК вдалося силоміць доставити вас до ТЦК та СП, нічого не підписуйте, викличте поліцію, зв’яжіться з адвокатом і продовжуйте все фіксувати на відео. У ТЦК спілкуйтеся ввічливо, але рішуче.

Юрист додав, що такий перелік дій актуальний у всіх випадках, коли порушують права громадян.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові працівники ТЦК силоміць запхали чоловіка до автомобіля. У Львівському ТЦК пообіцяли розібратися.

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