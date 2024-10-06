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Что делать, если отправляют на фронт без должной подготовки — юрист ответил

6 октября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Не подготовленных мобилизованных запрещено отправлять на фронт, говорит юрист
Учения ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Несмотря на то, что во время военного положения на службу в ВСУ могут мобилизовать мужчин от 18 до 60 лет, государство должно их должным образом научить воевать. Есть случаи, когда мобилизованных пытаются отправить на фронт без должной подготовки.

Юрист адвокатского бюро "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко объяснил, что делать в такой ситуации.

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Адвокат отмечает, что лица, не проходившие срочную военную службу, формируют так называемый общественный резерв для комплектования и пополнения рядов военных Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, других военных формирований в случае мобилизации.

Единственным условием для их мобилизации является пригодность к военной службе по заключению ВЛК. Кроме того, таких новобранцев сначала необходимо научить базовым вещам военного дела в учебных центрах или полигонах до того, как они смогут непосредственно присоединиться к боевым действиям.

Закон четко запрещает отправлять мобилизованных на передовую без должного уровня подготовки и навыков обращения с оружием.

Что делать, если отправляют на фронт без подготовки

Адвокат акцентирует внимание, что такие случаи являются нарушением законных норм. Если мобилизованный столкнулся с такой ситуацией, то он должен не подвергаться любым провокациям (нужно вести себя корректно) и угрозам, а обратиться за юридической помощью.

Напомним, ранее мы писали, как учителя должны оформлять отсрочку от мобилизации.

Также ранее юрист объяснял, что делать, если в "Резерве+" не обновились данные заключения ВЛК.

ВСУ мобилизация война в Украине военнообязанные фронт

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