Не підготовлених мобілізованих заборонено відправляти на фронт, каже юрист

Навчання ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Попри те, що під час воєнного стану до служби в ЗСУ можуть мобілізувати чоловіків від 18 до 60 років, проте держава повинна їх належним чином навчити воювати. Є випадки, коли мобілізованих намагаються відправити на фронт без належної підготовки.

Юрист адвокатського бюро "Приходько та партнери" Данило Гончаренко пояснив, що робити в такій ситуації.

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Що таке "резерв для мобілізації"

Адвокат наголошує, що особи, які не проходили строкову військову службу, формують так званий громадський резерв для комплектування та поповнення рядів військових Збройних Сил України, Національної гвардії, інших військових формувань у разі мобілізації.

Єдиною умовою для їх мобілізації є придатність до військової служби за висновком ВЛК. Крім того, таких новобранців спершу необхідно навчити базовим речам військової справи в навчальних центрах чи на полігонах до того, як вони зможуть безпосередньо долучитися до бойових дій.

Законом чітко заборонено відправляти мобілізованих на передову без належного рівня підготовки та навичок поводження зі зброєю.

Що робити, якщо відправляють на фронт без підготовки

Адвокат акцентує, що такі випадки є порушення законних норм. Якщо мобілізований стикнувся з такою ситуацією, то він повинен не піддаватись на будь-які провокації (потрібно поводити себе коректно) та погрози, а звернутись за юридичною допомогою.

Нагадаємо, раніше ми писали, як учителі мають оформлювати відстрочку від мобілізації.

Також раніше юрист пояснював, що робити, якщо в "Резерв+" не оновилися дані висновку ВЛК.