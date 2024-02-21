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Что делать, когда ТЦК приглашает для обновления данных, а есть основания для отсрочки

21 февраля 2024 20:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
ТЦК приглашает для обновления данных, но есть основания для отсрочки — что делать
Не следует игнорировать приглашения ТЦК и СП. Фото: kyiv24.news
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Когда у военнообязанного есть все законные основания для отсрочки, например, постоянный уход за близким родственником с инвалидностью, а ТЦК и СП приглашает прийти для обновления данных и прохождения военно-врачебной комиссии, игнорировать этот запрос не нужно. Гражданину следует явиться, имея при себе определенный набор документов.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

Наличие основания для отсрочки не освобождает от правил военного учета военнообязанных, к которым относятся и обновление данных и ВЛК. Также сама отсрочка оформляется непосредственно в ТЦК.

"Если ТЦК пригласило повесткой под подпись, нужно идти. Но сначала следует собрать все документы по отсрочке, заверить их нотариально, составить заранее заявление и подать весь пакет бумаг официально под подпись в ТЦК. И уже после уведомления ТЦК об имеющемся основании для отсрочки (не ранее) можно проходить ВЛК и обновлять все данные", — пояснил Александр Потешин.

Раньше мы писали, что делать, когда ВЛК не увидела болезнь. Также рассказывали, какие уловки применяют ТЦК для мобилизации аспирантов.

мобилизация
война в Украине
отсрочка
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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