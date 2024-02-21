ТЦК запрошує для оновлення даних, але є підстави для відстрочки — що робити

Не слід ігнорувати запрошення ТЦК та СП. Фото: kyiv24.news

Коли у військовозобов'язаного є всі законні підстави для відстрочки, наприклад постійний догляд за близьким родичем з інвалідністю, а ТЦК та СП запрошує прийти для оновлення даних та проходження військово-лікарської комісії, ігнорувати цей запит не потрібно. Громадянину слід з'явитися, маючі при собі певний набір документів.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

Наявність підстави для відстрочки не звільняє від правил військового обліку військовозобов'язаних, до яких відносяться й оновлення даних та ВЛК. Також сама відстрочка оформляється безпосередньо у ТЦК.

"Якщо ТЦК запросило повісткою під підпис, потрібно йти. Але спочатку варто зібрати усі документи щодо відстрочки, завірити їх нотаріально, скласти заздалегідь заяву та подати весь пакет паперів офіційно під підпис у ТЦК. І вже після повідомлення ТЦК про наявну підставу для відстрочки (не раніше) можна проходити ВЛК та оновлювати всі дані", — пояснив Олександр Потєшін.

Раніше ми писали, що робити, коли ВЛК не побачила хворобу. Також розповідали, які хитрощі застосовують ТЦК для мобілізації аспірантів.