Предприятиям, которые не успели забронировать работников, поможет "Действие" — Вениславский

Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Народный депутат Федор Вениславский заявил, что в законе нет серьезных проблем. Но в нем не учли момент относительно предприятий, которые имеют возможность бронировать работников, но еще этого не сделали.

Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина в понедельник, 10 июня.

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Вениславский заявил, что в настоящее время значительных проблем с законом о мобилизации нет. Он рассказал, что был момент, когда в законе не учли нюанс в отношении предприятий, подпадающих под критерии бронирования, но еще не успели забронировать работников. Речь идет о предприятиях в сфере военно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, железнодорожного транспорта и энергетики.

"Для того, чтобы забронировать их работников, они должны уточнить свои военно-учетные данные. А дальше им абсолютно законно приходят повестки, поскольку у них еще на сегодняшний день нет брони. Получился несколько замкнутый круг" , — отметил нардеп.

Он добавил, что эту проблему должно решить электронное бронирование в приложении "Дія".

"Тогда не нужно будет идти в ТЦК и СП, а предприятие, имеющее основания забронировать работников, просто подаст список в "Дії". Он верифицируется с Пенсионным фондом, с Фондом социального страхования. Они подтверждают, что работники работают именно на этом предприятии, что за них уплачиваются взносы в эти фонды", — заявил Вениславский.

Сразу после верификации в системе "Оберіг" фиксируется, что эти граждане забронированы. Потом уже военнообязанные обновляют свои данные и никаких повесток не будут получать.

Напомним, Вениславский ответил, есть ли в планах инициировать увеличение срока для обновления военно-учетных данных. По его словам, никаких оснований для этого нет.

Также нардеп заявил, что работники территориальных центров комплектования не имеют права задерживать украинцев. По его словам, такие полномочия есть только у полиции.