Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Что делать предприятиям, не успевшим забронировать работников — объяснение нардепа arrow

Что делать предприятиям, не успевшим забронировать работников — объяснение нардепа

10 июня 2024 15:04
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Предприятиям, которые не успели забронировать работников, поможет "Действие" — Вениславский
Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Народный депутат Федор Вениславский заявил, что в законе нет серьезных проблем. Но в нем не учли момент относительно предприятий, которые имеют возможность бронировать работников, но еще этого не сделали.

Об этом рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Какие недостатки в законе о мобилизации

Вениславский заявил, что в настоящее время значительных проблем с законом о мобилизации нет. Он рассказал, что был момент, когда в законе не учли нюанс в отношении предприятий, подпадающих под критерии бронирования, но еще не успели забронировать работников. Речь идет о предприятиях в сфере военно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, железнодорожного транспорта и энергетики.

"Для того, чтобы забронировать их работников, они должны уточнить свои военно-учетные данные. А дальше им абсолютно законно приходят повестки, поскольку у них еще на сегодняшний день нет брони. Получился несколько замкнутый круг" , — отметил нардеп.

Он добавил, что эту проблему должно решить электронное бронирование в приложении "Дія".

"Тогда не нужно будет идти в ТЦК и СП, а предприятие, имеющее основания забронировать работников, просто подаст список в "Дії". Он верифицируется с Пенсионным фондом, с Фондом социального страхования. Они подтверждают, что работники работают именно на этом предприятии, что за них уплачиваются взносы в эти фонды", — заявил Вениславский.

Сразу после верификации в системе "Оберіг" фиксируется, что эти граждане забронированы. Потом уже военнообязанные обновляют свои данные и никаких повесток не будут получать.

Напомним, Вениславский ответил, есть ли в планах инициировать увеличение срока для обновления военно-учетных данных. По его словам, никаких оснований для этого нет.

Также нардеп заявил, что работники территориальных центров комплектования не имеют права задерживать украинцев. По его словам, такие полномочия есть только у полиции.

Федор Вениславский
мобилизация
проблемы
бронирование
еБронирование
ТЦК и СП
Верховная Рада
народные депутаты
Дия
закон
предприятия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня