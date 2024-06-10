Підприємствам, які не встигли забронювати працівників, допоможе "Дія" — Веніславський

Народний депутат України Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

З 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Народний депутат Федір Веніславський заявив, що у законі немає кричущих проблем. Але в ньому не врахували момент щодо підприємств, які мають можливість бронювати праціників, але ще цього не зробили.

Про це розповів розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна у понеділок, 10 червня.

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Веніславський заявив, що наразі вагомих проблем із законом про мобілізацію немає. Він розповів, що був момент, коли в законі не врахували нюанс щодо підприємств, які підпадають під критерії бронювання, але ще не встигли забронювати працівників. Йдеться про підприємства в сфері військово-промислового комплексу, критичної інфраструктури, залізничного транспорту та енергетики.

"Для того, щоб забронювати їхніх працівників, вони мають уточнити свої військово-облікові дані. А далі їм абсолютно законно приходять повістки, оскільки в них ще на сьогодні немає броні. Вийшло дещо замкнене коло", — зазначив нардеп.

Він додав, що цю проблему має вирішити електронне бронювання в застосунку "Дія".

"Тоді не потрібно буде йти до ТЦК та СП, а підприємство, що має підстави забронювати працівників, просто подасть список в "Дію". Він верифікується з Пенсійним фондом, з Фондом соціального страхування. Вони підтверджують, що працівники працюють саме на цьому підприємстві, що за них сплачуються внески до цих фондів", — заявив Веніславський.

Одразу після верифікації в системі "Оберіг" фіксується, що ці громадяни є заброньованими. Потім вже військовозобов'язані оновлюють свої дані і ніяких повісток не отримуватимуть.

Нагадаємо, Веніславський відповів, чи є в планах ініціювати збільшення терміну для оновлення військово-облікових даних. За його словами, жодних підстав для цього немає.

Також нардеп заявив, що працівники територіальних центрів комплектувань не мають права затримувати українців. За його словами, такі повноваження є лише у поліції.