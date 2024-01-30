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Что делать солдату, заболевшему во время отпуска — рассказ военного

30 января 2024 03:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Что делать солдату, заболевшему во время отпуска — рассказ военного
Военный в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Фото: РРТЦК и СП
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

В случае болезни во время отпуска военнослужащий ВСУ должен получить соответствующую справку в поликлинике. После этого отпуск будет продлен на количество дней, которые были потрачены на лечение.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Болезнь во время отпуска

По словам Козятинского, если военнослужащий во время отпуска заболел, он должен обязательно зафиксировать этот факт в соответствующем заведении.

"Не повторяйте моих ошибок, идите в ближайшую поликлинику и получайте справку о болезни", — подчеркнул боевой медик.

Что будет с отпуском во время болезни

Дмитрий Козятинский подчеркнул, что справку о болезни военный должен заверить в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

"После выздоровления ваш отпуск продлится на количество дней, потраченных на болезнь", — заверил военнослужащий, сам переживший болезнь во время отпуска.

Дополнительные дни отпуска

Есть возможность для военных получить на законных основаниях увеличить продолжительность отпуска.

"Можно получить дополнительные дни отпуска за донацию крови или ее компонентов, для этого нужно добавить справку о донации в рапорт на отпуск", — объяснил боевой медик.

Напомним, в декабре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении предоставления и использования отпусков.

ВСУ
болезнь
армия
военные
война в Украине
ТЦК и СП

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