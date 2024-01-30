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Що робити солдату, який захворів під час відпустки — розповідь військового

30 січня 2024 03:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що робити солдату, який захворів під час відпустки — розповідь військового
Військовий у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Фото: РРТЦК та СП
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У випадку хвороби під час відпустки військовослужбовець ЗСУ має отримати відповідну довідку у поліклініці. Після цього відпустка буде продовжена на ту кількість днів, які були витрачені на лікування.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Хвороба під час відпустки

За словами Козятинського, якщо військовослужбовець під час відпустки захворів, він має обов’язково зафіксувати цей факт у відповідному закладі.

"Не повторюйте моїх помилок, йдіть в найближчу поліклініку й отримуйте довідку про хворобу", — наголосив бойовий медик.

Що буде з відпусткою під час хвороби

Дмитро Козятинський наголосив, що довідку про хворобу військовий має завірити в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

"Після одужання ваша відпустка продовжиться на кількість днів, витрачених на хворобу", — запевнив військовослужбовець, який сам пережив хворобу під час відпустки.

Додаткові дні відпустки

Є можливість для військових отримати на законних підставах збільшити тривалість відпустки.

"Можна отримати додаткові дні відпустки за донацію крові або її компонентів, для цього треба додати довідку про донацію до рапорту на відпустку", — пояснив бойовий медик.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування надання та використання відпусток. 

ЗСУ
хвороба
армія
військові
війна в Україні
ТЦК та СП

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