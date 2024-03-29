УБД отказали в бесплатном проезде — что делать и куда следует обращаться

Бесплатный проезд для участников боевых действий. Коллаж Новини.LIVE

Для участников боевых действий в Украине государство предусмотрело ряд социальных гарантий и льгот, в том числе бесплатный проезд. Однако бывают случаи, когда перевозчики отказывают ветеранам в таком праве, мотивируя часто это тем, что им не возмещают деньги за такие перевозки. Но это не основание для отказа.

Как участникам боевых действий отстоять свое право на льготный проезд, пояснил портал АрміяInform.

Читайте также:

Бесплатный проезд для УБД — что говорит законодательство

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социального статуса", участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд:

всеми видами городского пассажирского транспорта;

автомобильным транспортом общего использования в сельской местности;

железнодорожным транспортом пригородного сообщения;

водным транспортом пригородного сообщения;

автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в частности, внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места жительства.

При этом важным условием получения бесплатного проезда является наличие удостоверения установленного образца. А в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронного билета, который выдается на безвозмездной основе.

Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН

Что делать УБД, если отказали в безвозмездном проезде

Следует помнить, что отказ в льготной перевозке, несмотря на наличие удостоверения УБД, незаконный. Поэтому следует защитить свои права.

Как отмечает юрист системы безвозмездной правовой помощи Мария Ростова, так можно вернуть не только потраченные на проезд деньги, но и, к примеру, получить компенсацию за моральный ущерб.

Для этого необходимо:

выяснить название и контактные данные перевозчика (информация, как правило, указывается в информационных материалах, размещенных у водителя), собственное имя водителя;

записать номер транспортного средства, время и маршрут поездки;

сохранить билет;

в случае обращения в суд позаботиться о наличии свидетелей отказа в безвозмездном проезде.

Если с первыми пунктами вы справились, далее необходимо написать заявление в трех экземплярах:

Национальная полиция;

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность);

Орган местного самоуправления, где осуществляется маршрут.

К заявлению следует обязательно добавить копию удостоверения УБД и копию проездного билета.

Как подчеркивает юрист, за отказ в бесплатном проезде предусмотрена административная ответственность по ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Таким образом, отказавший перевозчик должен будет уплатить штраф в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, подчеркнула Мария Ростова, УБД могут получить сатисфакцию в судебном порядке. В таком случае можно не только наказать перевозчика, но вернуть свои деньги. Соответствующая судебная практика есть.

Кстати, участники боевых действий имеют право на безвозмездную вторичную помощь. То есть, не только получить консультации юриста, но и помощь в подготовке иска и представлении интересов в суде.

Ранее мы сообщали, что участники боевых действий могут бесплатно получить новую профессию.

Напомним, мы писали, что в Украине запустили пилотный проект, направленный на предоставление бесплатных услуг по зубопротезированию ветеранам войны.

Также мы информировали, скольких ветеранов планируют обеспечить жильем в 2024 году.