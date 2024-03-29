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Що робити УБД, якщо відмовили у безоплатному проїзді — практична інструкція

29 березня 2024 21:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
УБД відмовили у безоплатному проїзді — що робити та куди слід звертатися
Безкоштовний проїзд для учасників бойових дій. Колаж Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для учасників бойових дій в Україні держава передбачила низку соціальних гарантій та пільг, зокрема безоплатний проїзд. Проте трапляються випадки, коли перевізники відмовляють ветеранам у такому праві, мотивуючи часто це тим, що їм не відшкодовують гроші за такі перевезення. але це не є підставою для відмови. 

Тож, як учасникам бойових дій відстояти своє право на пільговий проїзд, пояснив портал АрміяInform

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Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу", учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд:

  • усіма видами міського пасажирського транспорту;
  • автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості;
  • залізничним транспортом приміського сполучення;
  • водним транспортом приміського сполучення;
  • автобусами приміських і міжміських маршрутів зокрема внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання. 

При цьому важливою умовою для отримання безплатного проїзду є наявність посвідчення встановленого зразка. А в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі.

 

Що робити УБД, якщо відмовили у безоплатному проїзді
Посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН

Що робити УБД, якщо відмовили у безоплатному проїзді

Варто пам'ятати, що відмова у пільговому перевезенні попри наявність посвідчення УБД незаконна. Тому варто захистити свої права. 

Як зазначає юристка системи безоплатної правничої допомоги Марія Ростова, так можна повернути не лише витрачені на проїзд гроші, але й, до прикладу, отримати компенсацію за моральні збитки.

Тож, для цього необхідно: 

  • з’ясувати назву та контактні дані перевізника (інформація, як правило, зазначається в інформаційних матеріалах, розміщених біля водія), власне ім’я водія;
  • записати номер транспортного засобу, час та маршрут поїздки;
  • зберегти квиток;
  • у разі звернення до суду подбати про наявність свідків відмови у безоплатному проїзді. 

Якщо з першими пунктами ви впоралися, далі необхідно написати заяву у трьох примірниках до:

  • Національної поліції;
  • Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека);
  • Органу місцевого самоврядування, де здійснюється маршрут.

До заяви слід обов’язково додати копію посвідчення УБД і копію проїзного квитка.

Як підкреслює юристка, за відмову у безоплатному проїзді передбачена адміністративна відповідальність за ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Таким чином перевізник, який відмовив, повинен буде сплатити штраф в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Крім цього, підкреслила Марія Ростова, УБД можуть отримати сатисфакцію в судовому порядку. В такому разі можна не лише покарати перевізника, але й повернути свої гроші. Відповідна судова практика є.

До речі, учасники бойових дій мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу. Тобто, не лише отримати консультації юриста, але й допомогу в підготовці позову та в представленні інтересів в суді.

Раніше ми повідомляли, що учасники бойових дій можуть безкоштовно здобути новий фах.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні запустили пілотний проєкт, спрямований на надання безплатних послуг із зубопротезування ветеранам війни.

Також ми інформували, скількох ветеранів планують забезпечити житлом 2024 року.

військові
поради
пільги
допомога
УБД
проїзд

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