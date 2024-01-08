Что такое курс молодого бойца — рассказ военного
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
В часть или на КМБ
По словам Козятинского, в случае непопадания сразу в воинскую часть территориальный центр комплектации должен отправить мобилизованного в соответствующий учебный центр для прохождения курса молодого бойца (КМБ).
"Продолжается КМБ от 30 дней и будет проходить на одном из украинских полигонов (Десна, Старичи, Яворов и т.д.) или на одной из иностранных военных баз", — пояснил боевой медик.
Лучше учиться в странах НАТО
Дмитрий Козятинский порекомендовал мобилизованным напроситься на обучение за границу.
"Не скажу, что иностранные инструкторы учат лучше украинских, но в Европе обычно лучше материальная база и большие возможности для настрела", — подчеркнул военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Кроме того, обучение в странах НАТО означает, что мобилизованный украинец, скорее всего, получит качественное обмундирование из составов Альянса.
"Например, в Британии выдавали все, то есть можно было вообще больше ничего не докупать, а обучение было крайне качественным", — подчеркнул Козятинский.
Напомним, что ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что 12 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение по стандартам НАТО.
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