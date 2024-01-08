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Что такое курс молодого бойца — рассказ военного

8 января 2024 06:30
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Владимир Мыленко
журналист
Что такое курс молодого бойца — рассказ военного
Военнослужащие ВСУ во время учебы за границей. Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

В часть или на КМБ

По словам Козятинского, в случае непопадания сразу в воинскую часть территориальный центр комплектации должен отправить мобилизованного в соответствующий учебный центр для прохождения курса молодого бойца (КМБ).

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"Продолжается КМБ от 30 дней и будет проходить на одном из украинских полигонов (Десна, Старичи, Яворов и т.д.) или на одной из иностранных военных баз", — пояснил боевой медик.

Лучше учиться в странах НАТО

Дмитрий Козятинский порекомендовал мобилизованным напроситься на обучение за границу.

"Не скажу, что иностранные инструкторы учат лучше украинских, но в Европе обычно лучше материальная база и большие возможности для настрела", — подчеркнул военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Кроме того, обучение в странах НАТО означает, что мобилизованный украинец, скорее всего, получит качественное обмундирование из составов Альянса.

"Например, в Британии выдавали все, то есть можно было вообще больше ничего не докупать, а обучение было крайне качественным", — подчеркнул Козятинский.

Напомним, что ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что 12 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение по стандартам НАТО.

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