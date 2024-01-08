Що таке курс молодого бійця — розповідь військового

Військовослужбовці ЗСУ під час навчання за кордоном. Фото: "АрміяInform"

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

В частину або на КМБ

За словами Козятинського, у випадку непотрапляння відразу у військову частину територіальний центр комплектації має відправити мобілізованого до відповідного навчального центру для проходження курсу молодого бійця (КМБ).

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"Триває КМБ від 30 днів і проходитиме на одному з українських полігонів (славнозвісна Десна, Старичі, Яворів тощо) або на одній з іноземних військових баз", — пояснив бойовий медик.

Краще навчатися в країнах НАТО

Дмитро Козятинський порекомендував мобілізованим напроситися на навчання закордон.

"Не скажу, що іноземні інструктори навчають краще за українських, але в Європі зазвичай краща матеріальна база і більші можливості для настрілу", — підкреслив військовослужбовець Збройних сил України.

Крім того, навчання в країнах НАТО означає, що мобілізований українець, скоріш за все, отримає якісне обмундирування зі складів Альянсу.

"Наприклад, в Британії видавали все, тобто можна було взагалі більше нічого не докупати, а навчання було вкрай якісним", — наголосив Козятинський.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві оборони України заявили, що 12 тисяч бійців ЗСУ пройшли навчання за стандартами НАТО.