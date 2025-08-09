Скольких людей мобилизуют в Украине ежедневно — данные от военного юриста

Тарас Боровский. Фото: znaj.ua

В Украине ежедневно мобилизуют от 600 до 700 человек. В основном права граждан не нарушают, но бывают и случаи силового задержания.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 8 августа, сообщил военный юрист Тарас Боровский.

Мнение военного юриста относительно мобилизации в Украине

По словам эксперта, в основном мобилизация проходит в правовом поле. Правда, время от времени в сети все же появляются отдельные видео с силовым задержанием. Такое случается несколько раз в неделю.

"Видео, где кого-то затягивают силой, мы видим 2–3 в неделю — это менее 1% от общего количества, но никакой информации о расследовании этих случаев нет", — отметил Тарас Боровский.

Напомним, 7 августа в селе Соловичи Ковельского района Волынской области местные жители напали на служебный автомобиль ТЦК и СП. Машину били камнями и гаечным ключом, а движение заблокировали.

Также мы сообщали, что в Волынской области водитель сбил работника ТЦК и СП. Его приговорили к испытательному сроку.