Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Ежедневное количество мобилизованных — юрист назвал цифру

Ежедневное количество мобилизованных — юрист назвал цифру

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 01:30
Скольких людей мобилизуют в Украине ежедневно — данные от военного юриста
Тарас Боровский. Фото: znaj.ua

В Украине ежедневно мобилизуют от 600 до 700 человек. В основном права граждан не нарушают, но бывают и случаи силового задержания.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 8 августа, сообщил военный юрист Тарас Боровский.

Реклама
Читайте также:

Мнение военного юриста относительно мобилизации в Украине

По словам эксперта, в основном мобилизация проходит в правовом поле. Правда, время от времени в сети все же появляются отдельные видео с силовым задержанием. Такое случается несколько раз в неделю.

"Видео, где кого-то затягивают силой, мы видим 2–3 в неделю — это менее 1% от общего количества, но никакой информации о расследовании этих случаев нет", — отметил Тарас Боровский.

Напомним, 7 августа в селе Соловичи Ковельского района Волынской области местные жители напали на служебный автомобиль ТЦК и СП. Машину били камнями и гаечным ключом, а движение заблокировали.

Также мы сообщали, что в Волынской области водитель сбил работника ТЦК и СП. Его приговорили к испытательному сроку.

военный призыв мобилизация ТЦК и СП военнообязанные статистика
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации