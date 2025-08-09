Скількох людей мобілізують в Україні щодня — дані від військового юриста

Тарас Боровський. Фото: znaj.ua

В Україні щодня мобілізують від 600 до 700 людей. Здебільшого права громадян не порушують, але бувають і випадки силового затримання.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в п'ятницю, 8 серпня, повідомив військовий юрист Тарас Боровський.

Думка військового юриста щодо мобілізації в Україні

За словами експерта, здебільшого мобілізація проходить у правовому полі. Щоправда, час від часу в мережі все ж таки з'являються окремі відео із силовим затриманням. Таке трапляється кілька разів на тиждень.

"Відео, де когось затягують силою, ми бачимо 2–3 на тиждень — це менше 1% від загальної кількості, але жодної інформації про розслідування цих випадків немає", — зазначив Тарас Боровський.

Нагадаємо, 7 серпня в селі Соловичі Ковельського району Волинської області місцеві жителі напали на службовий автомобіль ТЦК та СП. Автівку били камінням і гайковим ключем, а рух заблокували.

Також ми повідомляли, що у Волинській області водій збив працівника ТЦК та СП. Його засудили до іспитового строку.