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По меньшей мере, 20% работников МОУ отправили на фронт, — заместитель министра обороны

12 июля 2024 05:31
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Реформы в Минобороны - комментарий замминистра - новости Украины
Станислав Гайдер. Фото: Скриншот
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Сотрудников Министерства обороны Украины, как и Генштаба, отправляют на фронт. Речь о примерно 20% и более. Также в МОУ началась оптимизация подразделений и их укомплектование, запущенные процессы планирования, ставшие более гибкими.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

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"Не могу сказать точное количество работников (которых отправили на фронт. – ред), но это примерно 20% и более. Мы перешли на переходную структуру в Минобороны, началась оптимизация подразделений и их укомплектование, запущены процессы планирования и они стали более гибкими", – уточнил замминистра.

По его словам, в МОУ также начат процесс трансформации оборонного менеджмента. Отдельным направлением стало построение системы совместного управления, где ВСУ и Минобороны совместно принимают решения по трансформации тех или иных процессов.

Напомним, по словам спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина, с 18 мая и по настоящее время более 2 миллионов военнообязанных обновили персональные данные с помощью мобильного приложения "Резерв+". Половина зарегистрировавшихся в системе пригодны к призыву.

война Минобороны ВСУ Генштаб ВСУ мобилизация

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