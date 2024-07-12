Реформи у Міноборони - коментар заступника міністра - новини України

Щонайменше 20% працівників МОУ відправили на фронт, — заступник міністра оборони
Працівників Міністерства оборони України, як і Генштабу, відправляють на фронт. Мова про приблизно 20% і більше. Також в МОУ почалася оптимізація підрозділів та їх укомплектування, запущені процеси планування, які стали більш гнучкими.
Про це Новини.LIVE розповів заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.
"Не можу сказати точну кількість працівників (яких відправили на фронт. – ред), але це приблизно 20% і більше. Ми перейшли на перехідну структуру в Міноборони, почалася оптимізація підрозділів та їх укомплектування, запущені процеси планування і вони стали більш гнучкими", — уточнив заступник міністра.
За його словами, у МОУ також розпочатий процес трансформації оборонного менеджменту. Окремим напрямком стала побудова системи спільного врядування, де ЗСУ і Міноборони спільно приймають рішення щодо трансформації тих чи інших процесів.
Нагадаємо, за словами речника Міноборони України Дмитра Лазуткіна, з 18 травня і до теперішнього часу понад 2 мільйони військовозобов’язаних оновили персональні дані за допомогою мобільного додатку "Резерв+". Половина тих, хто зареєструвався у системі, придатні до призову.
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