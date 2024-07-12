Реформи у Міноборони - коментар заступника міністра - новини України

Станіслав Гайдер. Фото: Скріншот

Працівників Міністерства оборони України, як і Генштабу, відправляють на фронт. Мова про приблизно 20% і більше. Також в МОУ почалася оптимізація підрозділів та їх укомплектування, запущені процеси планування, які стали більш гнучкими.

Про це Новини.LIVE розповів заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

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"Не можу сказати точну кількість працівників (яких відправили на фронт. – ред), але це приблизно 20% і більше. Ми перейшли на перехідну структуру в Міноборони, почалася оптимізація підрозділів та їх укомплектування, запущені процеси планування і вони стали більш гнучкими", — уточнив заступник міністра.

За його словами, у МОУ також розпочатий процес трансформації оборонного менеджменту. Окремим напрямком стала побудова системи спільного врядування, де ЗСУ і Міноборони спільно приймають рішення щодо трансформації тих чи інших процесів.

Нагадаємо, за словами речника Міноборони України Дмитра Лазуткіна, з 18 травня і до теперішнього часу понад 2 мільйони військовозобов’язаних оновили персональні дані за допомогою мобільного додатку "Резерв+". Половина тих, хто зареєструвався у системі, придатні до призову.

