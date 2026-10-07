Справка из ТЦК в школе: когда достаточно электронного e-ВОД

Военнослужащие ВСУ проводят специальные уроки для школьников. Фото: Миргородский ТЦК и СП/facebook.com/Poltavskyi.TCK

В 2026 году администрации украинских школ не имеют права требовать от старшеклассников исключительно бумажные справки из ТЦК. Сегодня основным подтверждением для школьного воинского учета является электронный документ из "Резерв+" или "Дії", который имеет полную юридическую силу.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 г. № 1487, передает Новини.LIVE.

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Как ведется школьный воинский учет в 2026 году

Ведение персонального воинского учета старшеклассников не является собственной инициативой директоров школ. Эта обязанность четко закреплена на государственном уровне постановлением Кабинета Министров Украины № 1487, принятым 30 декабря 2022 года.

Согласно документу, администрации обязаны собирать сведения об учащихся-призывниках и вносить их в соответствующую школьную документацию. Однако в 2026 году учебным заведениям категорически запрещено требовать от семей исключительно бумажные справки из ТЦК и СП. Для большинства подростков достаточно иметь электронный военно-учетный документ.

Сроки действия и форматы подачи документов на справку для школы

Оформить цифровую справку ученик может самостоятельно через государственный портал "Дия" или мобильное приложение "Резерв+". Идти в военкомат за бумажкой, чтобы просто отнести её в школу, больше не нужно. Показывать электронный военно-учетный документ разрешается прямо с экрана смартфона.

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Если же внутренние правила требуют физического подтверждения для включения в бумажное личное дело, электронный документ можно распечатать. Единственное ключевое требование к такой выписке — это ее актуальность. Сгенерированный файл считается действительным в течение одного года с момента создания. По истечении этого срока старшекласснику придется обновить документ в приложении "Резерв+".

Что содержит документ и как работает проверка

Вся информация в электронный формат поступает непосредственно из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Чтобы проверить данные юноши, ответственный сотрудник школы должен просто отсканировать специальный QR-код с телефона ученика.

Если же у учебного заведения возникают технические проблемы и считать код не удается, для решения проблемы администрация может обратиться в ТЦК, с которым связана школа.

После сканирования электронного призывного документа школа получает доступ к следующим данным ученика:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

категория воинского учета;

название территориального центра комплектования, где лицо состоит на учете.

Школьник не может сгенерировать электронный призывной ордер (е-ВОД) — что делать

Бывают случаи, когда школьник не может сгенерировать е-ВОД. Это происходит тогда, когда данных о призывнике ещё нет в соответствующих государственных реестрах. Отсутствие цифрового документа не означает, что требование о прохождении военного учета можно игнорировать.

В такой ситуации школа должна проинформировать семью о необходимости соблюдения законодательства. Ученику придется сначала пройти официальную процедуру постановки на воинский учет в ТЦК, и только после ее завершения он сможет сформировать электронный документ.

Новини.LIVE сообщали, что заключение ВЛК во время военного положения действует ровно один год. В то же время само по себе истечение этого срока еще не считается автоматическим нарушением правил воинского учета.

Военный учет является обязательным для юношей уже с 18 лет. Хотя статус военнообязанных они получат только в 25 лет, до этого возраста призывники также должны следить за актуальностью своих данных в приложении "Резерв+".