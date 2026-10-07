Довідка з ТЦК у школі: коли достатньо електронного е-ВОД

Військовослужбовці ЗСУ проводять спецурок учням. Фото: Миргородський ТЦК та СП/facebook.com/Poltavskyi.TCK

У 2026 році адміністрації українських шкіл не мають права вимагати від старшокласників виключно паперові довідки з ТЦК. Сьогодні основним підтвердженням для шкільного військового обліку є електронний документ із "Резерв+" або "Дії", який має повну юридичну силу.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як ведеться шкільний військовий облік у 2026 році

Ведення персонального військового обліку старшокласників не є власною ініціативою директорів шкіл. Цей обов'язок чітко закріплено на державному рівні постановою Кабінету Міністрів України №1487, ухваленою 30 грудня 2022 року.

Згідно з документом, адміністрації зобов'язані збирати відомості про учнів-призовників та вносити їх до відповідної шкільної документації. Проте, у 2026 році навчальним закладам категорично заборонено вимагати від родин виключно паперові довідки з ТЦК та СП. Для більшості підлітків достатньо мати електронний військово-обліковий документ.

Терміни дії та формати подачі документів на довідку для школи

Зробити цифрову довідку учень може самостійно через державний портал "Дія" або мобільний застосунок "Резерв+". Йти до військкомату за папірцем, щоб просто віднести його до школи, більше не потрібно. Показувати е-ВОД дозволено показувати прямо з екрана смартфона.

Читайте також:

Якщо ж внутрішні правила вимагають фізичного підтвердження для вкладення в паперову особову справу, електронний документ можна роздрукувати. Єдина ключова вимога до такого витягу — це його актуальність. Згенерований файл вважається дійсним протягом одного року з моменту створення. Коли цей термін спливає, старшокласнику доведеться оновити документ у додатку "Резерв+".

Що містить документ і як працює перевірка

Вся інформація до електронного формату підтягується безпосередньо з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Щоб перевірити дані юнака, відповідальний працівник школи має просто відсканувати спеціальний QR-код із телефона учня.

Якщо ж навчальний заклад має технічні проблеми і зчитати код не вдається, за розв'язанням проблеми адміністрація може звернутися до ТЦК, з яким пов'язана школа.

Після сканування е-ВОД школа отримує доступ до таких даних учня:

прізвище, ім’я та по батькові;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

категорія військового обліку;

назва територіального центру комплектування, де особа перебуває на обліку.

Школяр не може згенерувати е-ВОД — що робити

Трапляються випадки, коли школяр не може згенерувати е-ВОД. Це відбувається тоді, коли даних про призовника ще немає у відповідних державних реєстрах. Відсутність цифрового документа не означає, що вимогу щодо військового обліку можна проігнорувати.

У такій ситуації школа повинна поінформувати родину про необхідність дотримання законодавства. Учневі доведеться спершу пройти офіційну процедуру постановки на військовий облік у ТЦК, і лише після її завершення він отримає змогу сформувати електронний документ.

Новини.LIVE інформували, що висновок ВЛК під час воєнного стану дійсний рівно один рік. Водночас саме по собі закінчення цього терміну ще не вважається автоматичним порушенням правил військового обліку.

Військовий облік є обов'язковим для юнаків уже з 18 років. Хоча статус військовозобов'язаних вони отримають лише у 25, до цього віку призовники також мусять стежити за актуальністю своїх даних у застосунку "Резерв+".