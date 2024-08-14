Отсрочка от мобилизации – брак с гражданкой другой страны – право на отсрочку

Брак с иностранкой — является ли это основанием для отсрочки
В нынешних условиях, после начала полномасштабной войны, изменилось законодательство о причинах увольнения из рядов ВСУ и получении отсрочки. Так, больше не действует норма о том, что от военной службы освобождаются лица, вступившие в брак с гражданкой другого государства.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизация с условиями для отсрочки
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, введенный после провозглашения военного положения на всей территории страны.
Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Причины для отставки могут быть разными — семейные обстоятельства, состояние здоровья, уход за близкими родственниками или потеря близкого родственника на войне.
Норма, которая больше не позволяет увольнение и отсрочку
В последние годы после начала полномасштабной войны отечественное законодательство несколько изменилось. В частности, были исключены некоторые нормы, ранее позволявшие увольняться с военной службы.
Такой нормой было заключение брака с гражданкой другой страны или лицом без гражданства.
"Такая женитьба не будет основанием для увольнения и отсрочки. Основания для увольнения мобилизованных лиц во время военного положения смотрите в ст. 26 ЗУ "О военной службе", — подчеркнул Юрий Айвазян.
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