Отсрочка от мобилизации – брак с гражданкой другой страны – право на отсрочку

Семейная пара. Фото: Unplash

В нынешних условиях, после начала полномасштабной войны, изменилось законодательство о причинах увольнения из рядов ВСУ и получении отсрочки. Так, больше не действует норма о том, что от военной службы освобождаются лица, вступившие в брак с гражданкой другого государства.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация с условиями для отсрочки

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, введенный после провозглашения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации. Причины для отставки могут быть разными — семейные обстоятельства, состояние здоровья, уход за близкими родственниками или потеря близкого родственника на войне.

Норма, которая больше не позволяет увольнение и отсрочку

В последние годы после начала полномасштабной войны отечественное законодательство несколько изменилось. В частности, были исключены некоторые нормы, ранее позволявшие увольняться с военной службы.

Такой нормой было заключение брака с гражданкой другой страны или лицом без гражданства.

"Такая женитьба не будет основанием для увольнения и отсрочки. Основания для увольнения мобилизованных лиц во время военного положения смотрите в ст. 26 ЗУ "О военной службе", — подчеркнул Юрий Айвазян.