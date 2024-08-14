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Шлюб з іноземкою — чи є це підставою для відстрочки

14 серпня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації - шлюб з громадянкою іншої країни - право на відстрочку
Одружена пара. Фото: Unplash
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В нинішніх умовах, після початку повномасштабної війни, змінилося законодавство щодо причин звільнення з лав ЗСУ та отримання відстрочки. Так, більше не є чинною стана норма про те, що від військової служби звільняються особи, які взяли шлюб із громадянкою іншої держави.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, запроваджений після проголошення воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Причини для відставки можуть бути різними — сімейні обставини, стан здоров’я, догляд за близькими родичами чи втрата близького родича на війні.

Норма, яка більше не дозволяє звільнення і відстрочку

В останні роки, після початку повномасштабної війни, вітчизняне законодавство дещо змінилося. Зокрема, були виключені деякі норми, які раніше дозволяли звільнятися з військової служби.

Такою нормою було укладення шлюбу із громадянкою іншої країни чи особою без громадянства.

"Таке одруження не буде підставою для звільнення та відстрочки. Підстави для звільнення мобілізованих осіб під час воєнного стану дивіться у ст. 26 ЗУ "Про військову службу", — підкреслив Юрій Айвазян.

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