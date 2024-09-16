Оформление брака во время войны - брак с военнослужащим - как быстро оформить брак с военным

Жених и невеста после регистрации брака. Фото: facebook.com/terebovlyadracs

Процесс регистрации брака с военнослужащим связан с определенными бюрократическими нюансами. Ускорить процесс регистрации брака можно с помощью государственного приложения "Дія", где появилась соответствующая услуга.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Брак с военнослужащим

Военнослужащие, проходящие службу в составе Вооруженных сил Украины, имеют право на регистрацию брака.

Но этот процесс связан с определенными бюрократическими проблемами и может быть затянут во времени.

Ускорение процесса регистрации брака

Гражданка Украины, решившая вступить в брак с военнослужащим, обратилась к юристам с вопросом, как можно ускорить процесс регистрации брака в такой ситуации.

"Брак может быть зарегистрирован в "Дії", — объяснили юристы, назвав вариант, когда процесс регистрации брака можно избавить от бюрократических нюансов.