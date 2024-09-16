Оформление брака во время войны - брак с военнослужащим - как быстро оформить брак с военным

Брак с военным — как ускорить процесс
Процесс регистрации брака с военнослужащим связан с определенными бюрократическими нюансами. Ускорить процесс регистрации брака можно с помощью государственного приложения "Дія", где появилась соответствующая услуга.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Брак с военнослужащим
Военнослужащие, проходящие службу в составе Вооруженных сил Украины, имеют право на регистрацию брака.
Но этот процесс связан с определенными бюрократическими проблемами и может быть затянут во времени.
Ускорение процесса регистрации брака
Гражданка Украины, решившая вступить в брак с военнослужащим, обратилась к юристам с вопросом, как можно ускорить процесс регистрации брака в такой ситуации.
"Брак может быть зарегистрирован в "Дії", — объяснили юристы, назвав вариант, когда процесс регистрации брака можно избавить от бюрократических нюансов.
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