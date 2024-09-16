Оформлення шлюбу під час війни - шлюб з військовослужбовцем - як швидко оформити шлюб з військовим

Наречені після реєстрації шлюбу. Фото: facebook.com/terebovlyadracs

Процес реєстрації шлюбу з військовослужбовцем пов’язаний із певними бюрократичними нюансами. Пришвидшити ж процес реєстрації шлюбу можна за допомогою державного застосунку "Дія", де з’явилася відповідна послуга.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Військовослужбовці, які проходять службу в складі Збройних сил України, мають право на реєстрацію шлюбу.

Але цей процес пов’язаний із певними бюрократичними проблемами — і може бути затягнутий у часі.

Пришвидшення процесу реєстрації шлюбу

Громадянка України, яка вирішила взяти шлюб із військовослужбовцем, звернулася до юристів із питанням, як можна пришвидшити процес реєстрації шлюбу у такій ситуації.

"Шлюб може бути зареєстрований у "Дії", — пояснили юристи, назвавши варіант, коли процес реєстрації шлюбу можна позбавити бюрократичних нюансів.