Обновление данных – штраф за нарушение военного учета – детали процесса уплаты штрафов

Очередь на обновление военно-учетных данных. Фото: Telegraf

На военнообязанных граждан, вовремя не обновивших военно-учетные данные, налагается штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен. Уплатить его нужно в течение 15 календарных дней, если это не будет сделано — с гражданина, кроме штрафа, исполнительная служба взыщет еще и дополнительный сбор.

Об этом написали юристы на портале "Консультант".

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Штрафы для нарушителей военного учета

В Украине в 2024 году прошел период обновления военно-учетных данных.

Этот процесс завершился 16 июля, после чего все военнообязанные граждане, не обновившие данные, считаются нарушителями военного учета и будут вынуждены уплатить штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Когда нужно оплатить штраф

Законодательство отмечает, что штраф, вынесенный за необновление данных, необходимо уплатить в течение 15 календарных дней.

Если это не будет сделано, постановление о наложении штрафа будет направлено в исполнительную службу.

Также с этого гражданина будет взыскана дополнительная сумма — так называемый исполнительный сбор в сумме от 600 до 860 грн.