Обновление данных – штраф за нарушение военного учета – детали процесса уплаты штрафов

Штраф за необновление данных — сколько времени отводит закон на уплату, что будет дальше
На военнообязанных граждан, вовремя не обновивших военно-учетные данные, налагается штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен. Уплатить его нужно в течение 15 календарных дней, если это не будет сделано — с гражданина, кроме штрафа, исполнительная служба взыщет еще и дополнительный сбор.
Об этом написали юристы на портале "Консультант".
Штрафы для нарушителей военного учета
В Украине в 2024 году прошел период обновления военно-учетных данных.
Этот процесс завершился 16 июля, после чего все военнообязанные граждане, не обновившие данные, считаются нарушителями военного учета и будут вынуждены уплатить штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.
Когда нужно оплатить штраф
Законодательство отмечает, что штраф, вынесенный за необновление данных, необходимо уплатить в течение 15 календарных дней.
Если это не будет сделано, постановление о наложении штрафа будет направлено в исполнительную службу.
Также с этого гражданина будет взыскана дополнительная сумма — так называемый исполнительный сбор в сумме от 600 до 860 грн.
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