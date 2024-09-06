Оновлення даних - штраф за порушення військового обліку - деталі процесу сплати штрафів

Черга на оновлення військово-облікових даних. Фото: Telegraf

На військовозобов’язаних громадян, які вчасно не оновили військово-облікові дані, накладається штраф розміром від 17 до 25 тисяч гривень. Сплатити його треба протягом 15 календарних днів, якщо ж це не буде зроблене — з громадянина, крім штрафу, виконавча служба стягне ще й додатковий збір.

Про це написали юристи на порталі "Консультант".

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В Україні 2024 року пройшов період оновлення військово-облікових даних.

Цей процес завершився 16 липня, після чого усі військовозобов’язані громадяни, які не оновили дані, вважаються порушниками військового обліку і будуть змушені сплатити штраф розміром від 17 до 25 тисяч гривень.

Коли треба сплатити штраф

Законодавство зазначає, що штраф, винесений за неоновлення даних, необхідно сплатити протягом 15 календарних днів.

Якщо ж це не буде зроблено, постанова про накладення штрафу буде направлене до виконавчої служби.

Також із цього громадянина буде стягнена додаткова сума — так званий виконавчий збір у сумі від 600 до 860 грн.