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Штрафы за нарушение военного учета — какой одноразовый, а какие могут повторяться

27 июня 2024 03:07
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Наказание за нарушение процесса мобилизации, виды штрафов, чем отличаются
Гражданин, оформляющий документы по военному учету. Фото: "РБК-Украина"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Штраф за не обновленные военно-учетные данные налагается на гражданина только однажды. Вместе с тем штрафы за игнорирование повесток и неприбытие в ТЦК согласно предписаниям этих повесток могут налагаться за каждый такой случай.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Юрий Айвазян.

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Не обновлены данные

По словам Юрия Айвазяна, наказания в виде штрафов за нарушение правил военного учета разные. Они отличаются по количеству и периодичности.

Так, штраф за то, что военнообязанный гражданин не обновил военно-учетные данные — может быть наложен на человека только один раз.

"Это правонарушение отнесено к статье 210 КУоАП и предусматривает штраф в размере от 17000 грн. до 25500 грн", — подчеркнул юрист.

Игнорирование повесток

Есть штрафы, которые могут повторяться.

"Что касается штрафов за неявку по повестке, то последний может быть наложен на Вас за каждое правонарушение. То есть за каждую неявку по повестке", — отметил Юрий Айвазян.

Он добавил, что размер штрафа по этой статье Кодекса об административных правонарушениях равняется штрафу за не обновленные данные.

Напомним, что в Украине будут штрафовать граждан, до 20 июня не обновивших данные в ТЦК и СП. Речь идет о водителях транспортных средств, которые каждые полгода обязаны это делать.

Также мы писали, что в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.

штрафы
военный учет
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
юристы

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