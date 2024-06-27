Покарання за порушення процесу мобілізації, види штрафів, чим відрізняються

Громадянин, який оформлює документи щодо військового обліку. Фото: "РБК-Україна"

Штраф за не оновлені військово-облікові дані накладається на громадянина лише одного разу. Разом з тим, штрафи за ігнорування повісток і неприбуття до ТЦК згідно із приписами цих повісток можуть накладати за кожен такий випадок.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Юрій Айвазян.

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Не оновлені дані

За словами Юрія Айвазяна, покарання у вигляді штрафів за порушення правил військового обліку є різними. Вони відрізняються за кількістю та періодичністю.

Так, штраф за те, що військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані — може бути накладений на особу лише одного разу.

"Це правопорушення віднесено до статт 210 КУпАП та передбачає штраф у розмірі від 17000 грн. до 25500 грн", — підкреслив юрист.

Ігнорування повісток

Натомість є штрафи, які можуть повторюватися.

"Щодо штрафів за неявку по повістці, то останній може бути накладений на Вас за кожне правопорушення. Тобто, за кожну неявку по повістці", — зазначив Юрій Айвазян.

Він додав, що розмір штрафу за цією статтею Кодексу про адміністративні правопорушення дорівнює штрафу за не оновлені дані.

Нагадаємо, що в Україні штрафуватимуть громадян, які до 20 червня не оновили дані в ТЦК та СП. Йдеться про водіїв транспортних засобів, які кожні пів року зобов'язані це робити.

Також ми писали, що у разі відмови громадянина пред'явити військово-облікові документи працівникам ТЦК на вулиці та назвати своє ПІБ — його можуть примусово доставити до відділку поліції.