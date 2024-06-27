Покарання за порушення процесу мобілізації, види штрафів, чим відрізняються

Штрафи за порушення військового обліку — який є одноразовим, а які можуть повторюватися
Штраф за не оновлені військово-облікові дані накладається на громадянина лише одного разу. Разом з тим, штрафи за ігнорування повісток і неприбуття до ТЦК згідно із приписами цих повісток можуть накладати за кожен такий випадок.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Юрій Айвазян.
Не оновлені дані
За словами Юрія Айвазяна, покарання у вигляді штрафів за порушення правил військового обліку є різними. Вони відрізняються за кількістю та періодичністю.
Так, штраф за те, що військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані — може бути накладений на особу лише одного разу.
"Це правопорушення віднесено до статт 210 КУпАП та передбачає штраф у розмірі від 17000 грн. до 25500 грн", — підкреслив юрист.
Ігнорування повісток
Натомість є штрафи, які можуть повторюватися.
"Щодо штрафів за неявку по повістці, то останній може бути накладений на Вас за кожне правопорушення. Тобто, за кожну неявку по повістці", — зазначив Юрій Айвазян.
Він додав, що розмір штрафу за цією статтею Кодексу про адміністративні правопорушення дорівнює штрафу за не оновлені дані.
Нагадаємо, що в Україні штрафуватимуть громадян, які до 20 червня не оновили дані в ТЦК та СП. Йдеться про водіїв транспортних засобів, які кожні пів року зобов'язані це робити.
Також ми писали, що у разі відмови громадянина пред'явити військово-облікові документи працівникам ТЦК на вулиці та назвати своє ПІБ — його можуть примусово доставити до відділку поліції.
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