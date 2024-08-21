Мобилизация в Украине 2024 — кого ТЦК не будут штрафовать за не обновление данных

Штрафа за не обновление данных от ТЦК можно избежать — одно условие
Как известно, согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, все военнообязанные граждане Украины должны были обновить данные до 16 июля. Те, кто этого не сделал, считаются нарушителями закона и военного учета. Такие лица могут быть оштрафованы на сумму от 17 до 25 тысяч грн.
Однако есть условие, при котором штраф выписать уже не могут. Об этом сообщил юрист Роман Бондаренко в Video NV.
Так, по словам правозащитника, в Кодексе Украины есть одно примечание об административных правонарушениях, которое стоит внимания: если информация о лице уже есть в других государственных реестрах, то наложение штрафа не предусматривается.
Как известно, реестр "Оберіг", в котором хранятся данные о военнообязанных, автоматически получает информацию из других государственных реестров, таких как:
- реестр актов гражданского состояния;
- налоговый реестр;
- пенсионный фонд;
- Государственная миграционная служба;
- пограничная служба;
- судебная власть;
- и т.д.
Таким образом, если актуальные данные уже есть в этих реестрах, они автоматически передаются в "Оберіг" и формируется военная учетная запись лица.
Если военнообязанное лицо не обновило свои данные в ТЦК и получило штраф, оно имеет право обжаловать это решение в суде.
В свою очередь, сотрудники ТЦК должны будут предоставить доказательства того, что в государственных реестрах отсутствует актуальная информация об адресе или контактных данных лица, что и стало основанием для наложения штрафа. Если ТЦК не сможет доказать это в суде, штраф может быть отменен.
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