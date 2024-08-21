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Штрафа за не обновление данных от ТЦК можно избежать — одно условие

21 августа 2024 08:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — кого ТЦК не будут штрафовать за не обновление данных
Работник ТЦК общается с военнообязанным. Скриншот с видео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, все военнообязанные граждане Украины должны были обновить данные до 16 июля. Те, кто этого не сделал, считаются нарушителями закона и военного учета. Такие лица могут быть оштрафованы на сумму от 17 до 25 тысяч грн.

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Однако есть условие, при котором штраф выписать уже не могут. Об этом сообщил юрист Роман Бондаренко в Video NV.

Так, по словам правозащитника, в Кодексе Украины есть одно примечание об административных правонарушениях, которое стоит внимания: если информация о лице уже есть в других государственных реестрах, то наложение штрафа не предусматривается.

Как известно, реестр "Оберіг", в котором хранятся данные о военнообязанных, автоматически получает информацию из других государственных реестров, таких как:

  • реестр актов гражданского состояния;
  • налоговый реестр;
  • пенсионный фонд;
  • Государственная миграционная служба;
  • пограничная служба;
  • судебная власть;
  • и т.д.

Таким образом, если актуальные данные уже есть в этих реестрах, они автоматически передаются в "Оберіг" и формируется военная учетная запись лица.

Если военнообязанное лицо не обновило свои данные в ТЦК и получило штраф, оно имеет право обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, сотрудники ТЦК должны будут предоставить доказательства того, что в государственных реестрах отсутствует актуальная информация об адресе или контактных данных лица, что и стало основанием для наложения штрафа. Если ТЦК не сможет доказать это в суде, штраф может быть отменен.

 

Ранее мы писали, когда ТЦК и СП не вправе отправлять лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы сообщали, можно ли в ТЦК прийти с адвокатом.

Также мы информировали, что делать, когда в ТЦК отказываются принимать документы на отсрочку.

штрафы личные данные военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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