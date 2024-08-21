Мобилизация в Украине 2024 — кого ТЦК не будут штрафовать за не обновление данных

Работник ТЦК общается с военнообязанным. Скриншот с видео на Youtube

Как известно, согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, все военнообязанные граждане Украины должны были обновить данные до 16 июля. Те, кто этого не сделал, считаются нарушителями закона и военного учета. Такие лица могут быть оштрафованы на сумму от 17 до 25 тысяч грн.

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Однако есть условие, при котором штраф выписать уже не могут. Об этом сообщил юрист Роман Бондаренко в Video NV.

Так, по словам правозащитника, в Кодексе Украины есть одно примечание об административных правонарушениях, которое стоит внимания: если информация о лице уже есть в других государственных реестрах, то наложение штрафа не предусматривается.

Как известно, реестр "Оберіг", в котором хранятся данные о военнообязанных, автоматически получает информацию из других государственных реестров, таких как:

реестр актов гражданского состояния;

налоговый реестр;

пенсионный фонд;

Государственная миграционная служба;

пограничная служба;

судебная власть;

и т.д.

Таким образом, если актуальные данные уже есть в этих реестрах, они автоматически передаются в "Оберіг" и формируется военная учетная запись лица.

Если военнообязанное лицо не обновило свои данные в ТЦК и получило штраф, оно имеет право обжаловать это решение в суде.

В свою очередь, сотрудники ТЦК должны будут предоставить доказательства того, что в государственных реестрах отсутствует актуальная информация об адресе или контактных данных лица, что и стало основанием для наложения штрафа. Если ТЦК не сможет доказать это в суде, штраф может быть отменен.

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