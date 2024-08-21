Мобілізація в Україні 2024 — кого ТЦК не штрафуватимуть за неоновлення даних

Працівник ТЦК спілкується з військовозобов'язаним. Скриншот з відео на Youtube

Як відомо, відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, усі військовозобов'язані громадяни України повинні були оновити дані до 16 липня. Ті, хто цього не зробив, вважаються порушниками закону та військового обліку. Таких осіб можуть оштрафувати на суму від 17 до 25 тисяч грн.

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Проте, є умова, за якої штраф виписати вже не можуть. Про це повідомив юрист Роман Бондаренко у Video NV.

Так, за словами правозахисника, в Кодексі України є одна примітка про адміністративні правопорушення, яка варта уваги: якщо інформація про особу вже є в інших державних реєстрах, то накладення штрафу не передбачається.

Як відомо, реєстр "Оберіг", в якому зберігаються дані про військовозобов'язаних, автоматично отримує інформацію з інших державних реєстрів, таких як:

реєстр актів цивільного стану;

податковий реєстр;

пенсійний фонд;

Державна міграційна служба;

прикордонна служба;

судова влада;

тощо.

Таким чином, якщо актуальні дані вже є в цих реєстрах, вони автоматично передаються до "Оберіг" і формується військовий обліковий запис особи.

Тож, якщо військовозобов'язана особа не оновила свої дані в ТЦК і отримала штраф, вона має право оскаржити це рішення в суді.

Своєю чергою співробітники ТЦК повинні будуть надати докази того, що в державних реєстрах відсутня актуальна інформація про адресу чи контактні дані особи, що і стало підставою для накладення штрафу. Якщо ТЦК не зможе довести це в суді, штраф може бути скасовано.

Раніше ми писали, коли ТЦК та СП не має право відправляти осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можна до ТЦК прийти з адвокатом.

Також ми інформували, що робити, коли в ТЦК відмовляються приймати документи для відстрочки.