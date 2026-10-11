В Украине готовят меры наказания за незаконный доступ к военным объектам

Воин на территории военного объекта. Фото иллюстративное: УНІАН

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о штрафах за самовольное проникновение на военные объекты. За такое нарушение предлагается в зависимости от обстоятельств взимать штраф в размере от 8,5 тысячи гривен до 51 тысячи гривен. Документ уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом 8 октября сообщил Львовский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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За что и сколько придется платить

Законопроект разработало Министерство обороны Украины. Он предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей.

За первое самовольное проникновение на военный объект штраф составит 8,5–17 тысяч гривен. Если же человек повторит нарушение в течение года, сумма может вырасти до 34 тысяч гривен. За проникновение в условиях особого периода предлагается штраф до 51 тысячи гривен.

К военным объектам относятся территории воинских частей, склады, места хранения оружия и техники, военный транспорт, а также отдельные здания и сооружения, принадлежащие Минобороны, ВСУ и другим составляющим Сил обороны.

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В Минобороны объясняют, что новые штрафы необходимы для усиления защиты военных объектов. Чтобы изменения вступили в силу, законопроект должны принять парламентарии.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП сообщал, что молодые люди в возрасте 18–24 лет могут поступить на военную службу, подписав "Контракт 18–24: Дроны". Срок службы составит два года. Помимо миллиона гривен единовременной помощи, ежемесячно будут выплачивать до 120 тысяч гривен зарплаты.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП писал, что военные вербовщики работают даже с детьми. В школах они проводят профориентационные встречи со старшеклассниками. Цель таких мероприятий — рассказать несовершеннолетним об обучении в военных вузах и, возможно, помочь им выбрать будущую профессию.