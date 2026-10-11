В Україні готують покарання за незаконний доступ до військових об'єктів

Воїн на території військового об'єкта. Фото ілюстративне: УНІАН

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про штрафи за самовільне проникнення на військові об’єкти. За таке порушення пропонують залежно від обставин стягувати від 8,5 тисячі гривень до 51 тисячі гривень. Документ уже зареєстрували у Верховній Раді.

Про це 8 жовтня повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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За що та скільки доведеться платити

Законопроєкт розробило Міністерство оборони України. Він пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею.

За перше самовільне проникнення на військовий об’єкт штраф становитиме 8,5–17 тисяч гривень. Якщо ж людина повторить порушення протягом року, сума може зрости до 34 тисяч гривень. За проникнення в умовах особливого періоду пропонують штраф до 51 тисячі гривень.

До військових об’єктів належать території військових частин, склади, місця зберігання зброї та техніки, військовий транспорт, а також окремі будівлі та споруди, які належать Міноборони, ЗСУ та іншим складовим Сил оборони.

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У Міноборони пояснюють, що нові штрафи потрібні, щоб посилити захист військових об’єктів. Аби зміни набули чинності, законопроєкт мають ухвалити парламентарі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП повідомляв, що молоді люди віком 18–24 років можуть долучитися до війська, підписавши "Контракт 18–24: Дрони". Служба триватиме два роки. Крім мільйона гривень одноразової допомоги, щомісяця платитимуть до 120 тисяч гривень зарплати.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП писав, що військові рекрутери працюють навіть із дітьми. У школах вони проводять профорієнтаційні зустрічі зі старшокласниками. Мета таких заходів — розповісти неповнолітнім про навчання у військових вишах і, можливо, допомогти їм обрати майбутню професію.