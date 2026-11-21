Проверка зрения у военнослужащего. Фото: 101-я отдельная бригада охраны ГШ ВСУ им. генерал-полковника Геннадия Воробёва

Ситуации, когда военнослужащий поступает на службу с незначительными нарушениями здоровья, а возвращается с тяжелыми диагнозами, встречаются, к сожалению, довольно часто. Если до мобилизации острота зрения имела незначительные нарушения, а на момент увольнения значительно ухудшилась, то такое состояние является прямым следствием несения службы. Однако военно-медицинские комиссии иногда выносят противоречивые решения, указывая в документах, что утрата здоровья не связана со службой. Но это является грубым нарушением нормативной базы Минобороны, которое можно и нужно обжаловать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение действующего законодательства от Владислава Дерия.

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Правила установления причинно-следственной связи заболевания с фронтом

Базовым документом, который диктует врачам правила формулирования диагнозов, является Положение о военно-медицинской экспертизе в ВСУ. Оно утверждено приказом Министерства обороны № 402 от 14 августа 2008 года. Согласно пункту 21.5 (глава 21, раздел II), комиссия обязана использовать формулировку "Заболевание, ДА, связанное с прохождением военной службы" в двух конкретных случаях:

заболевание впервые проявилось именно в период пребывания в воинской части или на фронте;

или на фронте; болезнь существовала еще до мобилизации, но во время службы прогрессировала настолько сильно, что изменила степень годности бойца (сделала его временно или полностью негодным).

Формулировку с отметкой "НЕТ" врачи имеют право выписывать исключительно в том случае, если заболевание возникло до призыва в армию и никоим образом не ухудшилось за время службы. Также это касается случаев, когда увечье стало следствием алкогольного опьянения или совершения преступления. Соответственно, ухудшение зрения и последующее увольнение из армии полностью подпадает под категорию заболеваний, связанных с прохождением службы.

Почему Центральная ВВК более эффективна, чем суд, для обжалования

Обжаловать постановление местной ВВК можно двумя способами, однако юрист советует начинать с административного. В соответствии с пунктом 2.4.5 Положения № 402, Центральная военно-медицинская комиссия (ЦВМК) наделена полномочиями пересматривать и полностью отменять решения любых нижестоящих комиссий.

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Судья не имеет диплома врача, поэтому он не может самостоятельно переписать диагноз или изменить формулировку в медицинской справке. Максимум, на что способен судья, — это просто отменить старый документ и заставить ВЛК собраться еще раз. Зато ЦВМК имеет право сразу отменить незаконное заключение и выдать новое постановление с правильной формулировкой.

Пошаговый алгоритм обращения в ЦВМК

Чтобы административное обжалование дало результат, военнослужащему необходимо:

Найти копию карточки или заключение врачей на момент призыва, где зафиксировано исходное зрение, а также выписки из госпиталей при увольнении, где указан новый показатель 0,02. Составить мотивированное заявление. Документ пишется на имя председателя ЦВЛК. В тексте необходимо указать хронологию ухудшения зрения, сослаться на пункт 21.5 Положения № 402 и потребовать вынесения нового постановления с формулировкой о наличии причинно-следственной связи со службой. Отправить пакет документов. К заявлению обязательно прилагаются копии военного билета, оспариваемого Свидетельства о болезни и всех медицинских выписок. Документы следует сдать в свой ТЦК, а также параллельно отправить в Киев через «Укрпочту» (ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении).

Как судиться с медицинскими комиссиями

Если ЦВМК проигнорирует заявление или встанет на сторону местных врачей, пора обращаться в окружной административный суд. Иск можно подавать либо по месту своей прописки, либо по месту юридической регистрации ВЛК.

Для судебного процесса существуют жесткие сроки. Если военнослужащий обходит ЦВМК и обращается сразу в суд, у него есть на это ровно 6 месяцев с момента получения на руки Свидетельства о болезни. Если же он сначала подавал жалобу в ЦВМК, то на подготовку иска отводится 3 месяца с даты получения отказа от врачей.

В исковом заявлении следует просить судью признать действия ВЛК противоправными, отменить постановление в части причинно-следственной связи и обязать комиссию провести повторное рассмотрение с учетом представленных медицинских доказательств. Практика Верховного Суда свидетельствует, что суды тщательно изучают медицинские справки в форматах "до" и "после". Если доказательства резкого ухудшения здоровья в армии являются неоспоримыми, суд признает решение врачей необоснованным и встанет на сторону военнослужащего.

Новини.LIVE сообщали о том, что военнообязанных в возрасте 25–60 лет могут окончательно списать со службы из-за тяжелых патологий зрения. Окончательный вердикт выносит только ВЛК, опираясь на перечень заболеваний из приказа Минобороны № 402. В частности, поводом для полного исключения из списков военных является абсолютная слепота, запущенная глаукома или отслойка сетчатки на обоих глазах.

Командир не имеет права выписывать бойца из госпиталя обратно на службу, если медики назначили ему непрерывный стационарный курс реабилитации. Чтобы спокойно долечиться без новых походов на ВВК, военнослужащему достаточно собрать полный пакет медицинских справок от врачей и официально предоставить их командованию.