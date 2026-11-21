Перевірка зору у військовослужбовця. Фото: 101 окрема бригада охорони ГШ ЗСУ ім. генерал-полковника Геннадія Воробйова

Ситуації, коли військовослужбовець йде до армії з незначними вадами здоров'я, а повертається з тяжкими діагнозами, трапляються, на жаль, досить часто. Якщо до мобілізації гострота зору мала незначні порушення, а на момент звільнення значно погіршилася, то такий стан є прямим наслідком несення служби. Проте військово-лікарські комісії інколи виносять суперечливі рішення, вказуючи у документах, що втрата здоров'я не пов'язана зі службою. Але це є грубим порушенням нормативної бази Міноборони, яке можна і треба оскаржувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення чинного законодавства від Владислава Дерія.

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Правила встановлення причинного зв'язку хвороби з фронтом

Базовим документом, який диктує лікарям правила формулювання діагнозів, є Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Воно затверджене наказом Міністерства оборони № 402 від 14 серпня 2008 року. Згідно з пунктом 21.5 (глава 21, розділ II), комісія зобов'язана використати формулювання "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" у двох конкретних випадках:

хвороба вперше проявилася саме в період перебування у військовій частині чи на фронті;

чи на фронті; хвороба існувала ще до мобілізації, але під час служби прогресувала настільки сильно, що змінила ступінь придатності бійця (зробила його тимчасово або повністю непридатним).

Формулювання з часткою "НІ" лікарі мають право писати виключно тоді, коли недуга виникла до армії і жодним чином не погіршилася за час служби. Також це стосується випадків, коли каліцтво стало наслідком алкогольного сп'яніння чи вчинення злочину. Відповідно, падіння зору і подальше звільнення з армії абсолютно підпадає під категорію захворювань, пов'язаних із проходженням служби.

Чому Центральна ВЛК ефективніша за суд для оскарження

Оскаржити постанову місцевої ВЛК можна двома шляхами, проте юрсит радить розпочинати з адміністративного. Відповідно до пункту 2.4.5 Положення № 402, Центральна військово-лікарська комісія (ЦВЛК) наділена повноваженнями переглядати та повністю скасовувати рішення будь-яких нижчих комісій.

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Суддя не має диплома лікаря, тому він не може самостійно переписати діагноз чи змінити слова у свідоцтві про хворобу. Максимум, на що може бути здатним суддя — це просто скасувати старий документ і змусити ВЛК зібратися ще раз. Натомість ЦВЛК має право одразу скасувати незаконний висновок і видати нову постанову з правильним формулюванням.

Покроковий алгоритм звернення до ЦВЛК

Щоб адміністративне оскарження спрацювало, військовому потрібно:

Знайти копію картки чи висновок лікарів з моменту призову, де зафіксовано початковий зір та виписки з госпіталів при звільненні, де вказано новий показник 0.02. Скласти мотивовану заяву. Документ пишеться на ім'я Голови ЦВЛК. У тексті треба вказати хронологію падіння зору, послатися на пункт 21.5 Положення № 402 та вимагати винесення нової постанови з формулюванням про наявність причинного зв'язку зі службою. Відправити пакет документів. До заяви обов'язково додаються копії військового квитка, оскаржуваного Свідоцтва про хворобу та всіх медичних виписок. Папери варто занести до свого ТЦК, а також паралельно надіслати до Києва Укрпоштою (цінним листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення).

Як судитися з медичними комісіями

Якщо ЦВЛК проігнорує заяву або стане на бік місцевих лікарів, пора звертатися до окружного адміністративного суду. Позов можна подавати або за місцем своєї прописки, або за місцем юридичної реєстрації ВЛК.

Для судового процесу існують жорсткі дедлайни. Якщо військовий оминає ЦВЛК і йде відразу до суду, він має на це рівно 6 місяців з моменту отримання на руки Свідоцтва про хворобу. Якщо ж він спочатку скаржився до ЦВЛК, то на підготовку позову є 3 місяці з дати отримання відмови від лікарів.

У позовній заяві слід просити суддю визнати дії ВЛК протиправними, скасувати постанову в частині причинного зв'язку та зобов'язати комісію провести повторний розгляд з урахуванням наданих медичних доказів. Практика Верховного Суду свідчить, що суди ретельно вивчають медичні довідки у форматах "до" та "після". Якщо докази різкого погіршення здоров'я в армії є беззаперечними, суд визнає рішення лікарів необґрунтованим і стане на бік військовослужбовця.

Новини.LIVE інформували про те, що військовозобов'язаних віком 25–60 років можуть остаточно списати з обліку через тяжкі патології зору. Остаточний вердикт виносить лише ВЛК, спираючись на розклад хвороб із наказу Міноборони №402. Зокрема, приводом для повного виключення зі списків військових є абсолютна сліпота, запущена глаукома або відшарування сітківки на обох очах.

Командир не має права виганяти бійця зі шпиталю назад на службу, якщо медики приписали йому неперервний стаціонарний курс відновлення. Щоб спокійно долікуватися без нових походів на ВЛК, військовослужбовцю достатньо зібрати чіткий пакет медичних довідок від лікарів і офіційно надати їх командуванню.