Семейные обстоятельства для увольнения срочников со службы — какие есть категории

Украинские военные в строю. Фото: Армія.Inform

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", военнослужащие срочной службы могут быть уволены по семейным обстоятельствам. Юрист Евгений Неверчак представил перечень обстоятельств, по которым может уволиться срочник на законных основаниях.

Об этом говорится на сайте Юристы.UA.

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Неверчак подчеркнул, что освободиться от срочной службы военнослужащие могут, если у них появляется право на отсрочку или увольнение по изменению семейных обстоятельств. Однако они могут выбрать, использовать ли эту возможность.

Таким образом, статья 17 вышеупомянутого закона определяет следующие семейные обстоятельства:

если есть нетрудоспособные родители или одинокий нетрудоспособный/ая отец/ мать или нетрудоспособные лица, на попечении или на иждивении которых находился призывник, или лиц, над которыми призывник осуществляет опеку или попечительство, если они не имеют других трудоспособных граждан Украины, которые должны их содержать согласно с законодательством;

если есть несовершеннолетние или нетрудоспособные братья и сестры, если у них нет других трудоспособных лиц, кроме призывника, которые должны их содержать согласно законодательству;

если есть ребенок в возрасте до трех лет, двое и более детей, беременная жена;

если несколько сыновей одновременно подлежат призыву на срочную военную службу, то отсрочка может быть предоставлена одному из них по их желанию, учитывая предложение родителей, в течение того времени, когда они проходят срочную военную службу вместе до того, как одного из них уволят в запас.

Увольнение срочника со службы через обучение

Также увольнение срочника со службы может основываться на таких законных основаниях, как получение образования на весь период обучения. В частности, речь идет о таких заведениях:

общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения (утрата отсрочки при достижении 21 года);

профессионального высшего образования с дневной формой обучения, включая начальный и бакалаврский уровни высшего образования;

профессионального высшего и/или высшего образования с дневной формой обучения при получении следующей ступени образования;

среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

интернатура, аспирантура или докторантура на расстоянии или без отрыва от производства.

Кроме того, рассматриваются и следующие основания для увольнения срочников со службы:

при переводе срочников высшего или профессионального высшего образования с дневной формой обучения в другое заведение;

педагоги с высшим образованием, работающие в общеобразовательных учреждениях и имеющие полную нагрузку на занимаемой должности, — на весь период их работы по специальности;

лица с научной степенью (доктор философии/кандидат наук или доктор искусств) и работающие на соответствующих должностях в области, по которым присуждена научная/образовательно-творческая степень, — на весь период их работы по этой специальности.

Другие специальности, по которым может быть увольнение со срочной службы:

руководители, медицинские и фармацевтические работники учреждений здравоохранения, при полной нагрузке на занимаемой должности, — на весь период их работы по специальности в учреждениях здравоохранения;

священнослужители, окончившие учреждения высшего или среднего духовного образования и занимающие должность в религиозных организациях, действующих на основе устава (положения), зарегистрированного в установленном порядке, — на время исполнения обязанностей священнослужителя;

полицейские, лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и работники Государственного бюро расследований — на весь период их службы;

сотрудники Службы судебной охраны — на весь период их службы;

призывники, которым извещено о подозрении в совершении уголовного правонарушения или в отношении которых уголовное дело рассматривается судом, — до принятия соответствующего решения.

Юрист отметил, чтобы воспользоваться правом увольнения со срочной службы, "необходимо написать на имя начальника воинской части рапорт на увольнение", к которому нужно прикрепить доказательства с правом увольнения.

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