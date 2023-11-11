Сімейні обставини для звільнення строковиків зі служби — які є категорії

Українські військові в строю. Фото: Армія.Inform

Згідно з законом "Про військовий обов’язок та військову службу", військовослужбовці строкової служби можуть бути звільнені за сімейними обставинами. Юрист Євген Неверчак подав перелік обставин, за яким може звільнитися строковик на законних підставах.

Про це йдеться на сайті Юристы.UA.

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Які є підстави для звільнення строковика зі служби за сімейними обставинами

Неверчак наголосив, що звільнитися від строкової служби військовослужбовці можуть, якщо у них з'являється право на відстрочку або звільнення через зміну сімейних обставин. Однак вони можуть обрати, чи користуватися цією можливістю.

Таким чином, стаття 17 вищезазначеного закону визначає такі сімейні обставини:

якщо є непрацездатні батьки чи одинокий непрацездатний/а батько/ матір або непрацездатні особи, під опікою чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних громадян України, які повинні їх утримувати згідно з законодавством;

якщо є неповнолітні або непрацездатні брати й сестри, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, які повинні їх утримувати згідно з законодавством;

якщо є дитина віком до трьох років, двоє й більше дітей, вагітна дружина;

якщо кілька синів одночасно підлягають призову на строкову військову службу, то відстрочка може бути надана одному з них за їхнім бажанням, враховуючи пропозицію батьків, протягом того часу, коли вони проходять строкову військову службу разом, до того, як одного з них звільнять у запас.

Звільнення строковика зі служби через навчання

Також звільнення строковика зі служби може базуватися на таких законних підставах, як здобуття освіти на весь період навчання. Зокрема, мова йде про такі заклади:

загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання (втрата відстрочки при досягненні 21 року);

фахової передвищої освіти з денною формою навчання, включаючи початковий та бакалаврський рівні вищої освіти;

фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання під час здобуття наступного ступеня освіти;

середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

інтернатура, аспірантура або докторантура з відривом або без відриву від виробництва.

Крім того, розглядаються й такі підстави для звільнення строковиків зі служби:

при переведенні строковиків вищої або фахової передвищої освіти з денною формою навчання до іншого закладу;

педагоги з вищою освітою, які працюють у загальноосвітніх закладах і мають повне навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за спеціальністю;

особи з науковим ступенем (доктор філософії/кандидат наук або доктор мистецтв) та роботою на відповідних посадах у галузі, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь, — на весь період їх роботи за цією спеціальністю.

Інші спеціальності, за якими може бути звільнення зі строкової служби:

керівники, медичні та фармацевтичні працівники закладів охорони здоров’я, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за фахом у закладах охорони здоров’я;

священнослужителі, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти й обіймають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого у встановленому порядку, — на час виконання обов’язків священнослужителя;

поліцейські, особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівники Державного бюро розслідувань — на весь період їх служби;

співробітники Служби судової охорони — на весь період їх служби;

призовники, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, — до прийняття відповідного рішення.

Юрист зазначив, щоб скористатись правом звільнення зі строкової служби, "необхідно написати на ім’я начальника військової частини рапорт на звільнення", до якого потрібно прикріпити докази з правом на звільнення.

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