Подготовка мобилизованных в Украине должна длиться два месяца, заявил Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

В пятницу, 27 декабря, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел итоговую годовую по вопросам подготовки военнослужащих. Военное командование пришло к выводу, что подготовка новобранцев к участию в боевых действиях должна занять два месяца.

Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях в общей сложности длилась 2 месяца. Ведь качественная подготовка — это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов. Согласно принятым мною решениям уже есть первые выпуски военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку (БЗИН) 1,5 месяца – вместо прежнего 30-дневного обучения. новичка в воинской части предусмотрено 5-14 суток", - проинформировал главнокомандующий ВСУ.

В то же время Сырский признал, что "в нынешних условиях интенсивных боевых действий это требование не всегда соблюдается". Кроме того, во время совещания он отметил необходимость полного, 14-дневного периода адаптации новобранцев в бригадах.

"Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою. Заслушал доклады по проблемам подготовки и их решению. Определил задачи для улучшения качества подготовки и ее наращивания. В частности, обновление стандартов БЗИН, проведение БОРП на фондах боевых бригад" , – резюмировал он.

Напомним, в начале декабря в эфире Ранок.LIVE нардеп Александр Федиенко заявил, что в Украине планируют ввести школы базовой военной подготовки для молодежи, которые предоставят навыки обращения с оружием и определенные знания. Основная цель таких школ — сократить время подготовки при мобилизации или заключении контракта.

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